Європарламент ініціює зняття недоторканності з двох депутатів у справі "Катаргейту"

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола в понеділок ініціювала термінову процедуру зняття недоторканності з двох депутатів на підставі запиту бельгійських судових органів у справі "Катаргейту".

Як пише "Європейська правда", про це оголосила пресслужба Європарламенту.

Згідно з процедурою, зняття недоторканності має бути оголошене главою органу на найближчому пленарному засіданні, яке відбудеться 16 січня, після чого питання передається до Комітету з правових питань Європарламенту для підготовки пропозиції щодо рішення.

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Після опрацювання питання в комітеті рішення виноситься на пленарне засідання. Для зняття недоторканності в такому разі потрібна проста більшість голосів. Президентка Європарламенту сподівається, що ці процедури вдасться завершити до 13 лютого.

Також Метсола планує в найближчі тижні викласти своє бачення реформи Європейського парламенту, аби попередити виникнення корупційних скандалів на кшталт "Катаргейту".

"З найпершого моменту Європейський парламент зробив усе, що було в його силах, щоб допомогти в розслідуванні, і ми будемо й далі гарантувати, що безкарності не буде. Винні побачать, що цей парламент – на боці закону", – сказала вона.

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Офіційно імена євродепутатів, з яких будуть знімати недоторканність, не називають, та джерела агенції AFP підтверджують, що йдеться про двох ключових фігурантів "Катаргейту" – італійця Андреа Коццоліно та бельгійця Марка Тарабеллу.

Нагадаємо, корупційний скандал пов’язаний із підкупом чинних і колишніх посадовців Європарламенту. У межах розслідування, серед інших, була взята під варту вже колишня віцепрезидентка Єва Кайлі, якій закидають незаконний лобізм на користь Катару, та ексдепутат Європарламенту П'єр-Антоніо Панцері.

У зв’язку з розслідуванням Європарламент призупинив голосування щодо надання громадянам Катару безвізового режиму з ЄС, а також усунув з посади підозрювану в корупції Кайлі.

Більше читайте тут: Сумки з грошима за "добре слово" про Катар: історія топ-хабарництва у Європарламенті.