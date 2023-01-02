1 січня у столиці зафіксували температурний рекорд: було тепло, як у квітні

Ялинка незламності 2023 на Софійській площі в Києві. Фото з Telegram КМДА

1 січня у Києві середньодобова температура повітря склала +10,3°С – таке значення зафіксували вперше за останні 143 роки.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Дослівно ЦГО: "За даними метеостанції ЦГО імені Бориса Срезневського, 1 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°С, що на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року. Кліматична норма перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня".

Деталі: Повідомляється, що максимальна температура у столиці піднялась до +13,2°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня 2021 року на 4,7°С.

Попередній абсолютний максимум температури січня був зафіксований 11 числа 1991 року.

Мінімальна температура повітря у Києві не опускалась нижче 5,5°С (попереднє рекордне значення було 4,4°С у 2021 році).