Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

1 січня у столиці зафіксували температурний рекорд: було тепло, як у квітні

Ірина БалачукПонеділок, 2 січня 2023, 18:05
1 січня у столиці зафіксували температурний рекорд: було тепло, як у квітні
Ялинка незламності 2023 на Софійській площі в Києві. Фото з Telegram КМДА

1 січня у Києві середньодобова температура повітря склала +10,3°С – таке значення зафіксували вперше за останні 143 роки.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Дослівно ЦГО: "За даними метеостанції ЦГО імені Бориса Срезневського, 1 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°С, що на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року. Кліматична норма перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що максимальна температура у столиці піднялась до +13,2°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня 2021 року на 4,7°С.

Попередній абсолютний максимум температури січня був зафіксований 11 числа 1991 року.

Мінімальна температура повітря у Києві не опускалась нижче 5,5°С (попереднє рекордне значення було 4,4°С у 2021 році).

ВІДЕО ДНЯ
Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
погода
Спека в Києві б'є рекорди другий день поспіль
Три температурні рекорди були у Києві 27 серпня
У Києві запровадили тепловий режим
Останні новини
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: