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Саміт Україна-ЄС відбудеться в Києві

"Європейська правда"Понеділок, 2 січня 2023, 18:14
Саміт Україна-ЄС відбудеться в Києві
Фото pixabay.com

Наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого 2023 року в Києві, а не Брюсселі, як мало би бути за черговістю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні Офісу президента за підсумками розмови Володимира Зеленського й президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

"Співрозмовники обговорили очікувані результати чергового саміту Україна-ЄС, який відбудеться 3 лютого цього року в Києві, і домовилися активізувати підготовчу роботу", – йдеться в повідомленні.

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Згідно з Угодою про асоціацію, саміт Україна-ЄС є щорічною подією. Останній, 23-й саміт, відбувся у жовтні 2021 року у Києві.

Планувалося, що саміт 2022 року відбудеться у грудні, за черговістю він мав бути у Брюсселі. З українського боку лунали попередні анонси щодо його проведення. Однак зрештою було вирішено відкласти саміт на початок 2023 року.

За даними джерел "Європейської правди", серед причин відтермінування був брак реальних результатів такої зустрічі; зокрема, як відомо, сторона ЄС до останнього моменту мала проблеми навіть із затвердженням обіцяного у рамках G7 пакета макрофінансової допомоги на суму 18 млрд євро.

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Раніше прессекретар президента Європейської ради Шарля Мішеля Баренд Лейтс повідомляв, що саміт Україна-ЄС має відбутися в Брюсселі, а Володимир Зеленський отримав на нього запрошення.

Про досягнуті за підсумками останнього саміту домовленості читайте у статті: Не тільки "відкрите небо": 12 важливих домовленостей саміту Україна-ЄС.

Теми: УкраїнаЄСКиїв
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