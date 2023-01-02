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ЗСУ звільнили острів Великий Потьомкінський на Херсонщині – джерела

Альона Мазуренко , "Українська правда"Понеділок, 2 січня 2023, 23:14
скриншот Google maps

Станом на вечір 2 січня стало відомо про звільнення острова Великий Потьомкінський між лівим та правим берегом Дніпра біля Херсону.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП серед військовослужбовців, відео, поширене нардепом "Євросолідарності" Олексієм Гончаренком, у Telegram

Деталі: Гончаренко поширив відео захисника, який розповідає про деокупацію острова. 

Зокрема, військовий на фоні українського стяга повідомляє про своє перебування на острові. 

За словами нардепа, ЗСУ звільнили острів Великий Потьомкінський, розташований між лівим та правим берегом Дніпра біля Херсону.

Оновлено: Офіційно Генштаб інформацію про звільнення не коментував, проте за словами джерел УП серед військових, що працюють на півдні, росіян вибили з Великого Потьомкінського острова ще перед Новим Роком.

Станом на 15 грудня даний острів був під контролем окупантів.

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Зокрема, 15 грудня Генштаб повідомляв, що ворог примусово евакуював громадян України, які проживали на острові Великий Потьомкінський поблизу Херсона, на поки що підконтрольну російським загарбникам територію.

Теми: Херсонська областьдеокупаціяДніпро
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