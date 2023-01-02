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Зеленський: Росія планує тривалу атаку "Шахедами"

Альона Мазуренко Понеділок, 2 січня 2023, 20:42
Зеленський: Росія планує тривалу атаку Шахедами
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники з початку 2023 року збили вже більше 80 ворожих дронів. За його словами, є інформація, що Росія планує тривалу атаку "Шахедами".

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Від початку року минуло лише два дні, а кількість збитих іранських дронів над Україною вже понад 80. І найближчим часом ця кількість може зрости. Бо цими тижнями ночі можуть бути доволі неспокійними.

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Ми маємо інформацію, що Росія планує тривалу атаку "Шахедами". Її ставка може бути на виснаження. На виснаження наших людей, нашої ППО, нашої енергетики".

Деталі: Зеленський також відзначив успішний захист неба повітряні командування "Центр", "Південь" та "Схід".

Особливу подяку він висловив бійцям 96-ї Київської, 208-ї Херсонської та 138-ї Дніпровської зенітних ракетних бригад, 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку Повітряних сил, а також воїнам 39-го зенітного ракетного полку Сухопутних військ.

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Пряма мова: "Російському режиму потрібні мобілізаційні емоції. Щось таке, що вони хочуть демонструвати своїй країні, щоб брехати далі, нібито все у них іде "за планом".

Наше ж завдання – щодня давати Україні успіхи, здобутки, хай невеликі, але перемоги над терористами й терором. Кожен збитий дрон, кожна збита ракета, кожна доба з електрикою для наших людей і мінімальні графіки відключень – це саме такі перемоги.

І кожен крок наших військових на фронті вперед, кожна збережена позиція – це такі успіхи, які мають зараз стратегічне значення.

Ми маємо підвищити максимально для держави-терориста ціну нової мобілізації та війни загалом". 

Теми: ЗеленськийШахедРосіябезпілотники
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