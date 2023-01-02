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Росіяни обстріляли Донеччину, є поранені

Альона Мазуренко , "Українська правда"Понеділок, 2 січня 2023, 23:27
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Росіяни завдали два ракетних удари по Дружківці, що в Донецькій області, наразі відомо про 2 поранених.

Джерело: співрозмовники УП серед військвослужбовців, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Дослівно Тимошенко: Дружківка, Донеччина. Два ракетних удари.

Одна ракета вдарила в самому місті, відомо про 2 поранених. Іншою ракетою завдано удару по селу Яковлівка".

Деталі: Тимошенко додав, що інформація уточнюється. 

Місцева влада обстріл наразі не коментувала.

Водночас, джерела УП серед військових повідомили про ще 2 "прильоти" у Дружківці. Один із ворожих ударів припав на льодову арену, а інший на приватний сектор. 

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Також джерела розповіли про ворожі удари по Краматорську.

Наразі повітряна тривога в країні триває лише у Луганській та Донецькій областях. 

Оновлено о 02:15. Попадання в льодову арену "Альтаїр" у Дружківці підтвердив у Facebook генеральний директор хокейного клубу "Донбас" Федір Іллєнко.

"Льодова арена... Це не просто будівля... Це друга домівка для нашого клубу після 2014-го року... Це сотні дитячих змагань, десятки міжнародних турнірів, посмішки дітей... Це найбільша школа хокею та фігурного катання в Україні... Це люди, які створювали радість усі 8 років від початку війни... Немає слів..." – написав він у соцмережі.

Теми: Донецька областьобстрілРосіявійна
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