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Омбудсмен зустрінеться з Москальковою, щоб обговорити звільнення полонених цивільних

Альона Мазуренко Понеділок, 2 січня 2023, 23:49
фото: Лубінець у Facebook

Український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що планує зустріч з російською уповноваженою Людмилою Москальковою щодо звільнення полонених, зокрема цивільних.

Джерело: Лубінець у Facebook

Пряма мова: "Не проблема у нас, проблема – в Російській Федерації тому, що РФ зараз хоче окремий майданчик по цивільним.

Ми про це будемо домовлятися у цьому місяці. Я не хотів би забігати наперед, бо розумію, що суспільству нецікавий процес, суспільство хоче отримати результат.

Але цього місяця в нас буде зустріч з Москальковою (омбудсман РФ), де окремо будемо проговорювати питання звільнення цивільних. З нашого боку є безліч пропрацьованих варіантів. Але ми не знаємо, чи погодиться на них РФ".

Деталі: За його словами, з російського полону вдалося звільнити 1 596 громадян.

Лубінець додав, що перемовини з РФ щодо повернення в Україну полонених українці відбувалися і 2 січня.

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Омбудсмен додав, що дуже сподівається на радісні новини для України цього тижня.

Теми: полоненіомбудсменРосіявійна
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