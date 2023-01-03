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Краматорськ під ударом окупантів – мер

Альона Мазуренко , "Українська правда"Вівторок, 3 січня 2023, 02:00
DEEPSTATEMAP

Російські окупанти пізно ввечері 2 січня атакували місто Краматорськ Донецької області, влада закликає містян перебувати в укриттях. 

Джерело: міський голова Олександр Гончаренко, співрозмовники УП серед військвослужбовців

Пряма мова Гончаренка: Краматорськ під ударом. Сидіть в укриттях, ніч неспокійна".

Деталі: Джерела УП повідомили про ворожі удари по Краматорську та Дружківці Донецької області.

Наразі повітряна тривога в країні триває у Луганській та Донецькій областях та Криму. 

У Дружківці повідомляють про три "прильоти". Один із ворожих ударів припав на льодову арену, а інший на приватний сектор. 

Оновлено о 01:40. У Краматорську в приватному секторі відбулися аварійні відключення електропостачання, йдеться у повідомленні міської ради у Telegram.

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У мерії зазначили, що роботи з відновлення електропостачання у місті розпочнуться після завершення комендантської години.

Оновлено о 02:00. Удар по Краматорському району потрапив в ефір французького телеканалу TMC.

Вибух прогримів неподалік від кореспондента, коли він говорив з ведучим.

 
Момент вибуху за спиною у французького журналіста

Фото: скріншот з відео телеканалу ТМС

Теми: КраматорськобстрілРосіявійна
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