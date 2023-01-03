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Окупанти готують мобілізацію на захоплених територіях – ЦНС

"Українська правда"Вівторок, 3 січня 2023, 01:06
Мобілізовані росіяни, ілюстративне ФОТО РИА НОВОСТИ

У рамках нової хвилі мобілізації російські окупанти планують провести мобілізаційні заходи серед населення окупованих територій півдня України.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Попри заяви вищого керівництва (РФ – ред.), ворог не припиняє "часткову мобілізацію", яка насправді є масштабною. На початку 2023 року ворог планує нову хвилю (мобілізації – ред.), вона буде стосуватися мешканців тимчасово окупованого півдня (України – ред.)".

Деталі: У ЦНС зазначили, що на окупованих територіях росіяни забиратимуть до армії всіх, у кого є російський паспорт, оскільки Кремль не збирається робити ніяких винятків для "нових регіонів РФ".

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Теми: Росіямобілізаціяокупація
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