ЗСУ повідомили про знищення ворожого складу боєприпасів у Сватовому

Збройні сили України знищили склад боєприпасів росіян в окупованому Сватовому Луганської області.

Джерело: Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram

Деталі: У СтратКомі повідомили, що ЗСУ майже два тижні фіксували, як окупанти "УРАЛами" завозили на склад боєкомплекти. І лише після цього завдали удару по складу.

Нагадаємо: Раніше СтратКом повідомляв, що у новорічну ніч Сили оборони України знищили в Макіївці 400 окупантів.