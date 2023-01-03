ЗСУ повідомили про знищення ворожого складу боєприпасів у Сватовому
Вівторок, 3 січня 2023, 02:15
Збройні сили України знищили склад боєприпасів росіян в окупованому Сватовому Луганської області.
Джерело: Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram
Деталі: У СтратКомі повідомили, що ЗСУ майже два тижні фіксували, як окупанти "УРАЛами" завозили на склад боєкомплекти. І лише після цього завдали удару по складу.
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Нагадаємо: Раніше СтратКом повідомляв, що у новорічну ніч Сили оборони України знищили в Макіївці 400 окупантів.