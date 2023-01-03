В уряді розповіли, коли проведуть індексацію пенсій
Вівторок, 3 січня 2023, 03:05
Індексація пенсійних виплат в Україні запланована на березень.
Джерело: міністерка соціальної політики Оксана Жолнович у ефірі телемарафону "Єдині новини"
Пряма мова: "Тоді (у січні – ред.) буде розраховуватися рівень інфляції. Тож ближче до лютого ми будемо розуміти, на який відсоток інфляції індексуватимемо пенсії в березні".
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Деталі: Жолнович заявила, що уряд знайде кошти для березневої індексації пенсій.