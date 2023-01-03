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В уряді розповіли, коли проведуть індексацію пенсій

"Українська правда"Вівторок, 3 січня 2023, 03:05
В уряді розповіли, коли проведуть індексацію пенсій
ОКСАНА ЖОЛНОВИЧ, ФОТО З FACEBOOK МІНІСТЕРКИ

Індексація пенсійних виплат в Україні запланована на березень.

Джерело: міністерка соціальної політики Оксана Жолнович у ефірі телемарафону "Єдині новини"

Пряма мова: "Тоді (у січні – ред.) буде розраховуватися рівень інфляції. Тож ближче до лютого ми будемо розуміти, на який відсоток інфляції індексуватимемо пенсії в березні".

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Деталі: Жолнович заявила, що уряд знайде кошти для березневої індексації пенсій.

Теми: Кабінет міністрівпенсії
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