В уряді розповіли, коли проведуть індексацію пенсій

Індексація пенсійних виплат в Україні запланована на березень.

Джерело: міністерка соціальної політики Оксана Жолнович у ефірі телемарафону "Єдині новини"

Пряма мова: "Тоді (у січні – ред.) буде розраховуватися рівень інфляції. Тож ближче до лютого ми будемо розуміти, на який відсоток інфляції індексуватимемо пенсії в березні".

Деталі: Жолнович заявила, що уряд знайде кошти для березневої індексації пенсій.