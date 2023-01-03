Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В уряді розповіли, коли проведуть індексацію пенсій

"Українська правда"Вівторок, 3 січня 2023, 04:05
ОКСАНА ЖОЛНОВИЧ, ФОТО З FACEBOOK МІНІСТЕРКИ

Індексація пенсійних виплат в Україні запланована на березень.

Джерело: міністерка соціальної політики Оксана Жолнович у ефірі телемарафону "Єдині новини"

Пряма мова: "Тоді (у січні – ред.) буде розраховуватися рівень інфляції. Тож ближче до лютого ми будемо розуміти, на який відсоток інфляції індексуватимемо пенсії в березні".

Деталі: Жолнович заявила, що уряд знайде кошти для березневої індексації пенсій.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Кабінет міністрівпенсії
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Вцілілих у Макіївці росіян хотіли відправити у наступ – ЗМІ

Спроба наступу росіян повинна провалитися і це буде фінальна поразка Росії – Зеленський 

Україна створила мережу управління військами, над якою США працювали десятиліття – WSJ

Уряд спрямовує конфісковані в РФ 17 млрд на відновлення домівок українців

Ворог по трупах намагається просуватися вперед: Залужний розповів про ситуацію на фронті

Український супутник запустили на орбіту Землі на Falcon 9

Усі новини...
Кабінет міністрів
Кабмін затвердив новий порядок військового обліку призовників
Кабмін докапіталізував держкомпанію, яка координує "єОселю", на 30 мільярдів
Уряд спростив умови будівництва повітряних ліній електропередач і підстанцій
Останні новини
03:25
Вцілілих у Макіївці росіян хотіли відправити у наступ – ЗМІ
02:06
Зеленський поговорив з Трюдо про посилення тиску на Росію
00:54
доповнено о 01:25Міноборони РФ: Число загиблих у Макіївці зросло до 89, серед них – підполковник
23:44
Росіяни атакували Запоріжжя: зайнявся об'єкт цивільної інфраструктури, є поранений
23:30
фотоУ Польщі дискутують через виступ американського гурту з веселковими пов’язками на підтримку ЛГБТ
23:14
відеоУ Ростові і Курську лунали вибухи
22:54
відеоУ Чехії затримали грабіжника інкасаторів зі Словаччини, якого шукали майже 30 років
22:48
Зеленський про знищення "Альтаїра" у Дружківці: Це чергове зізнання держави-терориста
22:27
Спроба наступу росіян повинна провалитися і це буде фінальна поразка Росії – Зеленський 
22:17
У Білорусь з Росії прилетів літак, який допомагає наводити на цілі – Гаюн
Усі новини...