Захисники України знищили 750 загарбників РФ, підбили засіб ППО і гелікоптер
Вівторок, 3 січня 2023, 08:18
За минулу добу Російська Федерація втратила у війні проти України ще орієнтовно 750 військовослужбовців, захисники України також знищили ворожий засіб ППО, гелікоптер і 3 безпілотники, 6 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 5 танків і 7 ББМ.
Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України на ранок 3 січня
Деталі: Загальні бойові втрати РФ із 24 лютого 2022 року до 3 січня 2023 орієнтовно склали
- особового складу ‒ близько 108 190 (+750) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 036 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 100 (+7) од,
- артилерійських систем – 2 033 (+6) од,
- РСЗВ – 424 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 214 (+1) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів – 270 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 839 (+3),
- крилаті ракети ‒ 723 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 735 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 181 (+0).
Дані уточнюються.
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