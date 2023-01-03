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Росіяни били по узбережжю поблизу Очакова в понеділок

Олена РощінаВівторок, 3 січня 2023, 08:53
Очаків на мапі, Google Maps

У понеділок 2 січня російські війська кілька разів завдали ударів по акваторії та береговій зоні Очаківської громади.

Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім

Пряма мова: "Вчора, 2 січня, о 10:34, 11:18, 18:10 ворог завдавав ударів по акваторії та береговій зоні Очаківської громади. Постраждалих немає".

Деталі: У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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Теми: Миколаївська областьвійна
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