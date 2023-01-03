За добу 2 січня РФ обстріляла 9 областей, на Херсонщині загинули мирні мешканці - ОВА

За добу 2 січня російські окупанти обстрілювали 9 областей України, на Харківщині рятувальники потрапили під ворожий вогонь під час гасіння пожежі, на Херсонщині відомо про 9 поранених та 2 загиблих.

Джерело: дані ОВА

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00 3 січня за даними обласних військових державних адміністрацій.

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Чернігівщина: за добу по області — 3 обстріли із САУ, мінометів та ствольної артилерії, Сновська громада Корюківського району.

Без жертв та руйнувань. Вночі — без обстрілів.

Сумщина: вночі росіяни обстріляли Краснопільську громаду, був артилерійський обстріл із САУ по залізничному вокзалу селища Краснопілля.

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Також вночі по Середино-Будській громаді — артилерійський обстріл, 6 "приходів" околиці с. Чернацьке, також вночі — артилерійський обстріл по околицям с. Ромашкове.

Попередньо без втрат, щодо пошкоджень - інформація уточнюється.

За минулу добу Краснопільську громаду ворог обстріляв 4 рази із мінометів і артилерії; по Шалигинській громаді армійці РФ били із мінометів, 3 прильоти. Великописарівську громаду противник обстріляв із гелікоптера Мі-24. В Білопільській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено школу, лінію електропередач, знищений автомобіль УАЗ.

У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Малинівка, Червоне, Щербаки, Дорожнянка, Полтавка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Успенівка, Гуляйполе, Оріхів, Приморське, Степове, Новоданилівка, Чарівне, Новопавлівка, Ольгівське, Білогір'я, Залізничне, Кам'янське, Плавні.

Надійшло 9 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів рф. Наслідки уточнюються.

Харківщина: на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Охрімівка, Кам’янка.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з усього спектру артилерії районів населених пунктів Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічна, Лиман Перший, Вільшана, Куп’янськ, Кучерівка, Орлянка, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Першотравневе.

У смт Дворічна, Куп'янського району пошкоджені приватні домоволодіння. В одному з будинків сталася пожежа, під час гасіння якої рятувальники потрапили під обстріл.

У м. Вовчанськ Чугуївського району через обстріли ворога горів дах будинку, під час гасіння пожежі особовий склад ДСНС також потрапив під повторний обстріл.

Обійшлося без постраждалих.

Дніпропетровщина: вночі ворог знову тероризував Нікопольщину, росіяни двічі за ніч обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікополь та Покровську громаду. Минулося без постраждалих. Наслідки атаки ще з’ясовуються.

Луганщина: підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки, Площанки та Білогорівки.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з усього спектру артилерії районів Новоселівського, Андріївки та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку з танків, мінометів, ствольної артилерії росіяни відкривали вогонь по Макіївці, Площанці, Невському, Червонопопівці, Діброві.

Луганськ вже називають містом-шпиталем. Таку назву найбільший населений пункт регіону отримав через кількість поранених росіян, яких останнім часом завозять у місто на лікування.

Медичні заклади та інші установи переповнені покаліченими росіянами із різних куточків держави-агресора.

Донеччина: вночі — ракетний удар по Краматорську. Пошкоджені приватні будинки та 4 автомобілі.

Пізно ввечорі були ракетні удари по Дружківці.

Влучання у технічні приміщення промислового підприємства. Пошкоджено склад, електромагнітний кран та сторожку. Також зазнали пошкоджень готельний комплекс, автовокзал, церква, житловий будинок, льодова арена.

Ситуація в області залишається напруженою.

Миколаївщина: вдень 2 січня ворог завдавав ударів по акваторії та береговій зоні Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: продовжуються обстріли російськими окупантами населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро.

За інформацією ГШ ЗСУ, через артилерійські обстріли постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Зеленівка, Мололіжне, Інженерне, Антонівка, Берислав та Херсон.

Внаслідок вчорашньої ранкової атаки росіянами центру Берислава відомо про 5 поранених. Троє людей знаходяться у важкому стані.

Критична ситуація в тимчасово окупованій Голопристанській громаді. Обстріл міста Гола Пристань та населених пунктів громади цілодобово майже не припиняється. Є постраждалі.

Загалом за минулу добу у Херсонській області відомо про 9 поранених та 2 загиблих внаслідок російських обстрілів.