За обстріли цивільних об’єктів СБУ оголосила підозри двом командувачам РФ

Служба безпеки України оголосила перші підозри за обстріли цивільних об’єктів України: командувачу дальньої авіації повітряно-космічних сил ЗС РФ Сергію Кобилашу та колишньому командувачу Чорноморським флотом РФ Ігорю Осіпову.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Слідчі Служби безпеки зібрали якісну доказову базу на двох представників вищого командування РФ, які несуть відповідальність за обстріли цивільних об’єктів України.

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Одним із них є командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил ЗС РФ генерал-полковник Сергій Кобилаш. А іншим – колишній командувач Чорноморським флотом рф адмірал Ігор Осіпов".

Деталі: Кобилашу та Осіпову в Україні заочно оголошено про підозри за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни);

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

СБУ наголошує, що це перші підозри, які Україна оголошує саме за обстріли цивільних об’єктів в Україні.

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Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

У ході розслідування слідчі СБУ встановили, що з початку повномасштабного вторгнення Сергій Кобилаш виконує вказівки вищого військово-політичного керівництва Росії щодо знищення українських міст.

"Саме за його наказом російські загарбники здійснюють масовані ракетні удари по житлових будинках, лікарнях та об’єктах критичної інфраструктури у різних регіонах України", – повідомляє СБУ.

Для проведення повітряних атак ворог використовує стратегічні ракетоносці Ту-160, Ту-95МС, а також дальні ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3, на озброєнні яких крилаті ракети типів Х-555, Х-101, Х-55 і Х-22.

А Ігор Осіпов, за даними слідства, у період із 24 лютого до 10 серпня 2022 року віддавав накази на проведення систематичних ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських густонаселених пунктах.

Ворожі атаки здійснювали високоточними керованими крилатими ракетами "3М14-Калібр" із російських бойових кораблів.

Заходи з викриття і документування злочинів проводили співробітники Головного слідчого управління і Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Досудове розслідування триває.