Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За обстріли цивільних об’єктів СБУ оголосила підозри двом командувачам РФ

Олена РощінаВівторок, 3 січня 2023, 10:44
Сергій Кобилаш та Ігор Осіпов, колаж

Служба безпеки України оголосила перші підозри за обстріли цивільних об’єктів України: командувачу дальньої авіації повітряно-космічних сил ЗС РФ Сергію Кобилашу та колишньому командувачу Чорноморським флотом РФ Ігорю Осіпову.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Слідчі Служби безпеки зібрали якісну доказову базу на двох представників вищого командування РФ, які несуть відповідальність за обстріли цивільних об’єктів України.

Одним із них є командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил ЗС РФ генерал-полковник Сергій Кобилаш. А іншим – колишній командувач Чорноморським флотом рф адмірал Ігор Осіпов".

Деталі: Кобилашу та Осіпову в Україні заочно оголошено про підозри за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни);
  • ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

СБУ наголошує, що це перші підозри, які Україна оголошує саме за обстріли цивільних об’єктів в Україні.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

ВІДЕО ДНЯ

У ході розслідування слідчі СБУ встановили, що з початку повномасштабного вторгнення Сергій Кобилаш виконує вказівки вищого військово-політичного керівництва Росії щодо знищення українських міст. 

"Саме за його наказом російські загарбники здійснюють масовані ракетні удари по житлових будинках, лікарнях та об’єктах критичної інфраструктури у різних регіонах України", – повідомляє СБУ.

Для проведення повітряних атак ворог використовує стратегічні ракетоносці Ту-160, Ту-95МС, а також дальні ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3, на озброєнні яких крилаті ракети типів Х-555, Х-101, Х-55 і Х-22.

А Ігор Осіпов, за даними слідства, у період із 24 лютого до 10 серпня 2022 року віддавав накази на проведення систематичних ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських густонаселених пунктах.

Ворожі атаки здійснювали високоточними керованими крилатими ракетами "3М14-Калібр" із російських бойових кораблів.

Заходи з викриття і документування злочинів проводили співробітники Головного слідчого управління і Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Досудове розслідування триває.

Теми: війнаРосіяракетний ударРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Ворог втратив на Запоріжжі 260 військовослужбовців – Генштаб

Вцілілих у Макіївці росіян хотіли відправити у наступ – ЗМІ

Спроба наступу росіян повинна провалитися і це буде фінальна поразка Росії – Зеленський 

Україна створила мережу управління військами, над якою США працювали десятиліття – WSJ

Уряд спрямовує конфісковані в РФ 17 млрд на відновлення домівок українців

Ворог по трупах намагається просуватися вперед: Залужний розповів про ситуацію на фронті

Усі новини...
війна
Душили, били та застосовували електрошокер – на Миколаївщині виявили катівню окупантів
Зеленський збирав Ставку: заслухав доповіді Залужного й Буданова
У Краматорську ракети РФ пошкодили будинки, поранено людину
Останні новини
09:44
В Естонії більше не виходитимуть паперові газети по понеділках
09:25
фотоНічний удар по Запоріжжю: пошкоджено об'єкт інфраструктури і 8 будинків, є 2 поранених
09:18
Окупанти вночі вдарили по Нікополю: пошкоджено газопровід, ЛЕП, житлові будинки
08:57
Більше 70% українців готові до проблем з опаленням взимку – опитування
08:55
Розвідка Британії: Знищення окупантів у Макіївці підкреслює непрофесійнійність росіян
08:44
Росія втратила ще 720 загарбників і засіб ППО – Генштаб ЗСУ
08:35
Палата представників США провалила вибори спікера у трьох турах голосування
08:25
Окупанти Криму заявили, що збили два безпілотники в районі Бельбека
08:18
Інфляція в Туреччині різко скоротилась на користь Ердогана
07:50
Сили оборони відбили ворожі атаки біля 10 населених пунктів – зведення
Усі новини...