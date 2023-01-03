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ЄС незадоволений рішенням України карати фармкомпанії, які працюють у Росії – Politico

"Європейська правда"Вівторок, 3 січня 2023, 10:34
ЄС незадоволений рішенням України карати фармкомпанії, які працюють у Росії – Politico
Прапор ЄС. фото Getty Images

В Європейському Союзі не згодні із закликами України покарати санкціями європейські фармацевтичні компанії, які все ще працюють в Росії.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Широкомасштабні санкції, запроваджені ЄС проти Росії, різко скоротили російський імпорт всього - від німецьких автомобілів до французьких дизайнерських брендів. Виняток становлять ліки, які ЄС звільнив від санкцій з гуманітарних міркувань.

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Вилучення фармацевтичних препаратів з-під санкцій є поширеною практикою. У санкціях проти Ірану також є виняток для ліків. І ліки не були включені до санкцій ООН проти Іраку в 1990-х роках.

"ЄС стурбований тим, що його союзник і майбутній член перетворює на зброю вкрай необхідні ліки, а також тим, що це зашкодить інтересам європейського бізнесу", - пише видання.

Наприкінці травня Україна внесла зміни до законодавства, які надали їй широкі повноваження щодо вилучення з ринку будь-яких ліків, вироблених компаніями, пов'язаними з Росією. А в жовтні вона зробила перший крок до вигнання зі свого ринку європейської компанії, незважаючи на заперечення Брюсселя.

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Видання наводить дані внутрішньої оцінки Єврокомісії, за якими 19 компаній - в основному з ЄС - знаходяться під прицілом українського уряду, із загальним обсягом бізнесу в 1,7 мільярда євро.

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс порушив це питання з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем під час недавньої поїздки до Києва.

Відповідаючи на запитання Politico про закон на нещодавній конференції в Парижі, Шмигаль сказав, що "уряд прийняв це рішення, яке регулює можливість для компаній, які виробляють ліки, продавати ці ліки на українському ринку".

"Ми дозволили всім європейським компаніям продавати в Україні всі ліки, які виробляються в усіх європейських країнах, в усьому світі, тільки не в Росії", - сказав Шмигаль, додавши, що Київ і Брюссель "обговорили це, і мені здається, що це зараз вирішено".

У розмові з виданням заступник міністра економіки України Тарас Качка применшив значення розбіжностей, назвавши їх "торговим подразником". За його словами, нічого не було остаточно вирішено, і жодні ліки ще не були вилучені з ринку.

Наразі під дію закону підпала лише будапештська фармацевтична компанія Gedeon Richter. Комісія, створена для прийняття рішення про відсторонення компаній від українського ринку, проголосувала за заборону угорської компанії, яка виробляє все - від ліків для серця до антипсихотичних препаратів. Загалом під загрозою вилучення з ринку - 35 препаратів, хоча офіційного розпорядження про це ще немає.

Не виключено, що за цим стоять і політичні міркування. Хоча український уряд заперечує будь-які політичні мотиви такого рішення, Угорщина Віктора Орбана зволікає із засудженням вторгнення та наданням допомоги Україні.

Згідно з останнім звітом про прибутки Gedeon Richter, Росія є другим за величиною ринком компанії. За дев'ять місяців 2022 року вона заробила 232 мільйони євро, продавши ліки в країні за перші дев'ять місяців 2022 року.

Ще дві компанії перебувають під пильною увагою: словенська Krka та Berlin Chemie, німецька дочірня компанія італійської Menarini Group, які разом виробляють близько 300 медичних препаратів.

Нагадаємо, найбагатші російські олігархи втратили минулого року майже $95 млрд на тлі суворих санкцій, запроваджених західними країнами через війну в Україні.

Теми: ЄСсанкціїРосіямедицина
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