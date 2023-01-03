Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трагічно загинув відомий гонщик Кен Блок

Валентина РоманенкоВівторок, 3 січня 2023, 10:47
Трагічно загинув відомий гонщик Кен Блок
Кен Блок. фото з Вікіпедії

Трагічно пішов з життя професійний американський гонщик Кен Блок.

Джерело: motorsport, Автоцентр

Деталі: Смерть 55-річного гонщика настала внаслідок аварії снігохода в штаті Юта 2 січня 2023 року за американським часом.

Реклама:

Факт підтвердила його ралійна команда Hoonigan Racing Division.

"Кен був провидцем, першопрохідцем та іконою. І, найголовніше, батьком і чоловіком. Його буде неймовірно не вистачати. Будь ласка, поважайте приватне життя сім'ї в цей час, поки в жалобі", - йдеться в повідомленні.

 

У Блока залишилися дружина і троє дітей.

ВІДЕО ДНЯ

Гонщик брав участь у змаганнях на скейтбордах, сноубордах і мотоциклах, а також за кермом всіляких ралійних автомобілів. За час своєї гоночної кар'єри він багато разів побував на подіумах. Багато хто знає Кена Блока за відеороликами Gymkhana.

Теми: спорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС

Усі новини...
спорт
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Магучіх вперше стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту
Усик переміг Дюбуа нокаутом і відстояв чемпіонські титули
Останні новини
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
Усі новини...
Реклама: