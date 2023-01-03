Трагічно загинув відомий гонщик Кен Блок

Трагічно пішов з життя професійний американський гонщик Кен Блок.

Джерело: motorsport, Автоцентр

Деталі: Смерть 55-річного гонщика настала внаслідок аварії снігохода в штаті Юта 2 січня 2023 року за американським часом.

Факт підтвердила його ралійна команда Hoonigan Racing Division.

"Кен був провидцем, першопрохідцем та іконою. І, найголовніше, батьком і чоловіком. Його буде неймовірно не вистачати. Будь ласка, поважайте приватне життя сім'ї в цей час, поки в жалобі", - йдеться в повідомленні.

У Блока залишилися дружина і троє дітей.

Гонщик брав участь у змаганнях на скейтбордах, сноубордах і мотоциклах, а також за кермом всіляких ралійних автомобілів. За час своєї гоночної кар'єри він багато разів побував на подіумах. Багато хто знає Кена Блока за відеороликами Gymkhana.