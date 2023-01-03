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У МЗС Польщі заявили, що пост про Бандеру з Twitter Ради зник після дзвінка Моравецького

"Європейська правда"Вівторок, 3 січня 2023, 12:34

Пост до 114-ї річниці від дня народження Степана Бандери зник з облікового запису Верховної Ради України у Twitter після розмови прем'єр-міністрів України та Польщі.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Муларчик, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на PAP.

"Це знак того, що українці дослухалися до нашого голосу. Хочу дати зрозуміти, що з боку польської держави неприйнятне вшанування Степана Бандери, ідеолога українських націоналістів, який убив десятки тисяч поляків на Волині", – сказав він.

Муларчик додав, що українці мають усвідомлювати, що те, що зараз роблять польський уряд та поляки, має значно більше значення для незалежної, суверенної України.

Водночас він зазначив, що поляки "попереду ще мають роботу", оскільки, на його думку, багато українців не знають про події на Волині. "Я переконаний, що настане час, коли це питання буде прояснено у відносинах між нашими країнами", – сказав Муларчик.

Польське агентство РАР раніше повідомило, що 1 січня у Twitter Верховної Ради було опубліковано фотографію головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного під портретом провідника УПА.

Допис начебто було супроводжено кількома цитатами Бандери й словами: "Нинішня боротьба йде проти Російської імперії. І ці директиви Степана Бандери добре відомі головнокомандувачу Збройних Сил" ("ЄвроПравда" не знайшла такого допису на жодній зі сторінок Верховної Ради в соцмережах).

ВІДЕО ДНЯ

2 січня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що обговорить з українським колегою Денисом Шмигалем питання "героїзації" Степана Бандери на офіційних сторінках органів влади України.

Постать Степана Бандери й раніше була приводом для дискусій у польсько-українських відносинах. У Варшаві його вважають причетним до так званої Волинської трагедії липня 1943 року, яку там називають геноцидом польського населення, а також пропаганди недружнього ставлення до Польщі.

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Теми: ПольщаБандера
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