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США тиснуть на Швейцарію через заморожені активи РФ, які можна віддати Україні – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 3 січня 2023, 14:14

Сполучені Штати Америки та інші західні країни тиснуть на Швейцарію через заморожені російські активи, які можна було б використати для відновлення України після російського вторгнення.

Про це пише швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

Збитки, яких Росія завдає Україні щодня, величезні. Київ оцінює вартість відновлення щонайменше у 750 мільярдів доларів. З кожною новою атакою ця цифра продовжує зростати. Україна хоче, щоб західні країни попросили Москву заплатити.

Найбільшим потенційним джерелом фінансування могли б стати резерви російського центрального банку в розмірі близько $300 млрд, які заблоковані в ЄС і країнах G7. Крім того, країни-члени ЄС заморозили близько 19 млрд євро у російських олігархів.

Швейцарія заблокувала російські фінансові активи на суму близько 7,5 млрд франків плюс 15 об'єктів нерухомості.

Міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс заявив, що конфіскація коштів у країн чи приватних осіб - справа делікатна для Швейцарії, а право власності є цінним активом.

Однак це питання є великою міжнародною темою. Кілька джерел у різних відомствах кажуть, що тиск на Швейцарію й далі посилюватиметься. Ця тема лунає під час численних неформальних контактів. Окрім України, за конфіскацію виступають США та країни Східної Європи.

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За оцінками асоціації банкірів, сума російських активів у Швейцарії становить близько 150-200 мільярдів франків. Проте більшість цих грошей належить людям, які не підпадають під санкції.

Федеральний уряд Швейцарії відреагував на дискусії і створив робочу групу з вивчення цього питання.

Скільки саме коштів Нацбанку Росії зберігається у Швейцарії, невідомо. Швейцарський національний банк (SNB) не має з ним жодних ділових відносин. До 2 відсотків коштів центрального банку Росії зберігають в швейцарських банках, але не в SNB.

Проти конфіскації російських активів виступає Франц Грютер, який очолює Комісію із зовнішньої політики Швейцарії. "Ми не повинні раптово відмовлятися від наших принципів верховенства права", - сказав він. Грютер побоюється, що інші конфлікти також призведуть до експропріації.

У листопаді США внесли до свого санкційного списку кілька швейцарських компаній і громадян. Серед них - Олександр-Вальтер Штудхальтер та низка пов'язаних з ним фірм. Вашингтон звинувачує уродженця Люцерна в тому, що він є центральною фігурою у мережі російського олігарха Сулеймана Керімова.

Крім того, Мінфін США вніс до списку санкцій виробника чіпів Milur і його директора Жака Паше. Як повідомляє видання, ця компанія допомогла обходити санкції проти російської військової промисловості.

Нагадаємо, найбагатші російські олігархи втратили минулого року майже $95 млрд на тлі суворих санкцій, запроваджених західними країнами через війну в Україні.

Теми: СШАШвейцаріяРосіяУкраїна
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