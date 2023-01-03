Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Румунії скандал через новорічний парад: "росіяни" і авто з літерою Z

"Європейська правда"Вівторок, 3 січня 2023, 13:57
У Румунії скандал через новорічний парад: росіяни і авто з літерою Z
скриншот

Румунська поліція відкрила кримінальну справу і проводить розслідування після того, як під час новорічного параду в комуні Берзунць кілька людей переодягнулися у форму російських солдатів і проїхали на автомобілях з літерою "Z".

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

На зображеннях, що з'явилися в інтернет-просторі та викликали негативні коментарі, люди в масках, одягнені, як російські солдати, крокують поруч з авто, на яких розміщені муляжі ядерних ракет і літери "Z".

Реклама:

Люди в масках також підбурювали до насильства і навіть зґвалтування. Ймовірно, це була пародія на російських військових.

За даними телеканалу, жителі комуни Берзунць у румунському повіті Бакеу щорічно проводять парад на різні теми.

ВІДЕО ДНЯ

"Співробітники поліції Бакеу почали перевірку, щоб точно встановити фактичну ситуацію, і залежно від результату вживатимуть необхідних правових заходів", - заявили в поліції.

Нагадаємо, румунська поліція арештувала суперечливого інфлюенсера і колишнього кікбоксера Ендрю Тейта і його брата, звинувачених у торгівлі людьми і зґвалтуванні, завдяки коробкам піци, які з’явилися в кадрі його відеозвернення до активістки Грети Тунберг.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС

Усі новини...
Останні новини
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
Усі новини...
Реклама: