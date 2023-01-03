У Румунії скандал через новорічний парад: "росіяни" і авто з літерою Z

Румунська поліція відкрила кримінальну справу і проводить розслідування після того, як під час новорічного параду в комуні Берзунць кілька людей переодягнулися у форму російських солдатів і проїхали на автомобілях з літерою "Z".

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

На зображеннях, що з'явилися в інтернет-просторі та викликали негативні коментарі, люди в масках, одягнені, як російські солдати, крокують поруч з авто, на яких розміщені муляжі ядерних ракет і літери "Z".

Люди в масках також підбурювали до насильства і навіть зґвалтування. Ймовірно, це була пародія на російських військових.

За даними телеканалу, жителі комуни Берзунць у румунському повіті Бакеу щорічно проводять парад на різні теми.

"Співробітники поліції Бакеу почали перевірку, щоб точно встановити фактичну ситуацію, і залежно від результату вживатимуть необхідних правових заходів", - заявили в поліції.

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Нагадаємо, румунська поліція арештувала суперечливого інфлюенсера і колишнього кікбоксера Ендрю Тейта і його брата, звинувачених у торгівлі людьми і зґвалтуванні, завдяки коробкам піци, які з’явилися в кадрі його відеозвернення до активістки Грети Тунберг.