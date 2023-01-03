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Повітряні сили пояснили, чому "Шахеди" не збивають вздовж Дніпра

Валентина РоманенкоВівторок, 3 січня 2023, 14:35
Повітряні сили пояснили, чому Шахеди не збивають вздовж Дніпра
ІРАНСЬКИЙ ДРОН, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Противник найчастіше запускає іранські дрони-камікадзе в темну пору доби вздовж русла Дніпра, тому що там їх важче виявити радіолокаційно.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі "Українського радіо"

Деталі: На запитання, чому Протиповітряна оборона не збиває БПЛА під час руху вздовж Дніпра, речник Повітряних сил зазначив:

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Пряма мова: "Тому що радіолокаційно вони стають менш видимими ― що ближче притискаються до землі. Хочеш жити ― притискаєшся нижче. Радіолокаційні засоби, що виявляють ціль, не будуть її бачити, якщо ціль летить нижче їхнього рівня".

Деталі: На запитання, чи можуть громадяни допомогти військовим, Ігнат пояснив, що застосунок єППО навряд чи додасть якоїсь інформації у момент атаки.

Найчастіше дрони летять уночі, українці можуть їх виявити хіба що за звуком. Але не все так просто. Поки буде система оповіщення або дзвінки на 102, пройде час і дрон вже буде в іншому місці (його швидкість 150 км/год).

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Для громадян найважливіше ― берегти себе і перебувати в укриттях, пояснює полковник.

Пряма мова: "Тому що навіть при 100-відсотковій роботі ППО, на жаль, уламки падають і можуть руйнувати автомобілі, будівлі та життя людей. Коли ракета потрапляє в ціль, вона розривається не одразу лоб-в-лоб з "Шахедом", а поруч.

Так працює зенітна зброя. Її вражаючі елементи прошивають фюзеляж ракети чи дрона, ракета втрачає свої аеродинамічні дані і падає вниз. Її бойова частина не обов’язково розривається при зіткненні із зенітною ракетою. Тобто ця бойова частина та уламки зенітної ракети падають на землю".

Нагадаємо: За дві доби нового року вночі українська ППО неймовірними зусиллями збила 84 ворожі дрони, проемонструвавши 100% результат.

Водночас Повітряні сили наголошують, що при такій інтенсивності ворога, Україна потребуватиме більше засобів ППО для ефективної протидії цій зброї.

Теми: ШахедбезпілотникиПовітряні сили ЗСУ
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