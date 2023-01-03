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Президент Литви: Це має бути рік, коли Україна переможе агресора

"Європейська правда"Вівторок, 3 січня 2023, 15:40
Президент Литви: Це має бути рік, коли Україна переможе агресора
Гітанас Науседа. фото з Твіттера

У 2023 році Литва продовжить військову підтримку України і надсилатиме військову техніку, боєприпаси та забезпечуватиме військовий вишкіл.

Про це написав у Twitter президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє "Європейська правда"

"Це має бути рік, коли Україна переможе агресора. Вкрай важливо нарощувати темпи підтримки з боку всіх союзників. Перемога вже близько", - йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що запланований на 2023 рік обсяг військової допомоги Україні з боку Литви становить близько 40 мільйонів євро.

З початку повномасштабного вторгнення Литва вже надала Україні військової допомоги на 283 мільйони євро.

До неї входять і летальна (зенітні ракетні комплекси, легке піхотне озброєння, протитанкові засоби, міномети, кулемети, боєприпаси, бронетранспортери та гаубиці), й нелетальна допомога (безпілотники, засоби індивідуального захисту, прилади нічного бачення).

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, в Литві перші механіки української армії завершили навчання з обслуговування самохідної гаубиці Panzerhaubitze 2000.

Теми: Литвавійна
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