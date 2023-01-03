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Поляки назвали Зеленського політиком року у світі, в Польщі – Дуду

"Європейська правда"Вівторок, 3 січня 2023, 16:20

Більшість громадян Польщі назвали президента України Володимира Зеленського політиком року у світі, тоді як на батьківщині найчастіше називали свого президента Анджея Дуду.

Про це свідчить опитування Центру дослідження громадської думки (CBOS), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

На питання, кого із закордонних політиків, які активно діють на світовій арені, варто було б назвати політиком 2022 року, 20% опитаних назвали Володимира Зеленського. Наступним за згадуваністю був президент США Джо Байден (15%).

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Решта політиків, яких називали респонденти, набрали від 0,5% до 1,4% згадок. Це колишній президент США Дональд Трамп, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, ексглава Європейської ради Дональд Туск, прем’єр Угорщини Віктор Орбан та колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

При цьому 38% респондентів не змогли назвати політика 2022 року, 18% вважають, що такого політика немає, ще 1% опитаних відмовився відповідати.

На питання, кого з польських політиків можна було б назвати політиком 2022 року, 12% опитаних обрали президента Анджея Дуду, по 6% – прем'єр-міністра Матеуша Моравецького і колишнього прем’єра Дональда Туска.

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Водночас 55% опитаних не змогли назвати політика в Польщі, який, на їхню думку, заслуговує на таку відзнаку.

Опитування CBOS відбувалось за змішаною процедурою за репрезентативною зареєстрованою вибіркою з 1018 повнолітніх мешканців Польщі з 28 листопада по 11 грудня 2022 року.

Теми: ЗеленськийПольщаДуда
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