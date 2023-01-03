У Криму Росія тримає носії ядерної зброї – представник ГУР

За даними української розвідки, у тимчасово окупованому Криму Росія тримає носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного та морського базування.

Джерело: представник головного управління розвідки Андрій Черняк, "Укрінформ"

Пряма мова: "Воєнна розвідка бачить, що на території тимчасово окупованого Криму наразі розміщені носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного та морського базування.

Йдеться про кораблі, підводні човни, літаки та наземні комплекси, які можуть завдавати ударів ядерними боєприпасами. Потенційно така можливість у Росії є".

Деталі: За його словами, воєнна розвідка України слідкує за переміщеннями ядерної зброї Росії, зокрема тактичного рівня, та знає, де вона розташована.

Черняк додав, що окупанти здійснювали певні роботи на об'єкті "Феодосія-13" у с.Краснокам’янка, аби підготувати його для зберігання ядерних боєприпасів, але наразі невідомо, чи завершені ці роботи.

Говорячи про ризики нанесення ядерного удару Росією, представник воєнної розвідки зауважив, що "країна-окупант здатна на все", а "Україна враховує різні варіанти розвитку подій".