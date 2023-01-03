У Криму Росія тримає носії ядерної зброї – представник ГУР

За даними української розвідки, у тимчасово окупованому Криму Росія тримає носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного та морського базування.

Джерело: представник головного управління розвідки Андрій Черняк, "Укрінформ"

Пряма мова: "Воєнна розвідка бачить, що на території тимчасово окупованого Криму наразі розміщені носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного та морського базування.

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Йдеться про кораблі, підводні човни, літаки та наземні комплекси, які можуть завдавати ударів ядерними боєприпасами. Потенційно така можливість у Росії є".

Деталі: За його словами, воєнна розвідка України слідкує за переміщеннями ядерної зброї Росії, зокрема тактичного рівня, та знає, де вона розташована.

Черняк додав, що окупанти здійснювали певні роботи на об'єкті "Феодосія-13" у с.Краснокам’янка, аби підготувати його для зберігання ядерних боєприпасів, але наразі невідомо, чи завершені ці роботи.

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Говорячи про ризики нанесення ядерного удару Росією, представник воєнної розвідки зауважив, що "країна-окупант здатна на все", а "Україна враховує різні варіанти розвитку подій".