Росіяни влучили у тролейбус у Херсоні – міська рада

Російські військові обстріляли комунальне підприємство "Херсонелектротранс" у Херсоні, влучивши в один з тролейбусів та адмінбудівлю.

Джерело: пресслужба міської ради з посиланням на очільницю міської військової адміністрації Галину Лугову

Деталі: Снаряд влучив в один з тролейбусів. Від рикошету постраждали ще два транспортні засоби. Загалом на підприємстві перебувало 20 тролейбусів – у всіх вибуховою хвилею вибило вікна.

Окрім того, зафіксоване влучання в адмінбудівлю підприємства. Постраждалих немає.

Херсонська міська рада наголошує, що від моменту звільнення Херсона електротранспорт не виходив на вулиці міста – потреби у перевезенні покривалися і покриваються автобусами підприємства ХКТС.