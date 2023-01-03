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Росіяни влучили у тролейбус у Херсоні – міська рада

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 3 січня 2023, 17:35
Фото з пресслужби міської ради

Російські військові обстріляли комунальне підприємство "Херсонелектротранс" у Херсоні, влучивши в один з тролейбусів та адмінбудівлю.

Джерело: пресслужба міської ради з посиланням на очільницю міської військової адміністрації Галину Лугову

Деталі: Снаряд влучив в один з тролейбусів. Від рикошету постраждали ще два транспортні засоби. Загалом на підприємстві перебувало 20 тролейбусів – у всіх вибуховою хвилею вибило вікна. 

Окрім того, зафіксоване влучання в адмінбудівлю підприємства. Постраждалих немає. 

Херсонська міська рада наголошує, що від моменту звільнення Херсона електротранспорт не виходив на вулиці міста – потреби у перевезенні покривалися і покриваються автобусами підприємства ХКТС.

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Теми: Херсонтранспортвійна
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