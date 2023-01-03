До Німеччини прибув перший вантаж скрапленого газу зі США

У Німеччину на щойно відкритий термінал для прийому скрапленого природного газу 3 січня доставили першу партію зі Сполучених Штатів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

Танкер Maria Energy пришвартувався до терміналу у Вільгельмсгафені, повідомив німецький енергетичний концерн Uniper.

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Тепер скраплений газ перевантажать на спеціальне судно Höegh Esperanza, де його перетворять на газоподібну форму, після чого закачають у німецьку газопровідну мережу.

Плавучий термінал у Вільгельмсгафені відкрили з низкою аналогічних об'єктів у грудні. Досі Німеччина була єдиною великою країною Європейського Союзу, яка не мала на своїй території інфраструктури для прийому скрапленого газу.

Уряд Німеччини на тлі війни Росії проти України та припинення поставок природного газу з РФ форсує створення інфраструктури для імпорту LNG. До відкриття готуються ще чотири плавучі термінали. Паралельно в Лубміні запустили в експлуатацію ще один приватний проєкт.

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Крім США, Німеччина імпортуватиме LNG з країн Північної та Західної Африки, а також із Близького Сходу.

Нагадаємо, наприкінці грудня до Фінляндії прибуло судно-термінал Exemplar для регазифікації скрапленого природного газу – воно покликане зменшити залежність Фінляндії від поставок газу з Росії.

Разом із Фінляндією термінал орендує Естонія, але її уряд раніше відмовився від придбання частки у компанії, що є оператором термінала, та вирішив спрямувати передбачені на це 30 мільйонів євро на закупівлю додаткових запасів газу.