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Рамки та сканери в громадських місцях: Кабмін планує посилити безпеку в країні

Альона Мазуренко Вівторок, 3 січня 2023, 19:06
фото Кабмін

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що для додаткової безпеки громадян у країні будуть встановлювати в громадських місцях рамки та сканери.

Джерело: Шмигаль на засіданні уряду

Пряма мова: "У 2023 році будемо активно створювати інфраструктуру безпеки. Це розгалужена мережа сучасних облаштованих укриттів у межах пішохідної доступності.

Зокрема, сьогодні (3 січня - ред.) ухвалюємо рішення про вдосконалення проектування будівель. Визначаємо перелік об’єктів, під час будівництва яких обов’язково мають бути передбачені укриття й інші елементи захисту. Це заклади освіти, лікарні, житлові та громадські будівлі, об’єкти критичної інфраструктури.

Ми також будемо встановлювати додаткові засоби перевірки в громадських місцях: рамки та сканери. В умовах боротьби зі справжнім терористом — це так само невід’ємний захід".

Деталі: Також у планах уряду врегулювати питання обігу зброї в Україні і активізувати нові програми виробництва й закупівлі зброї та техніки для ЗСУ.

Шмигаль нагадав, що у 2023 році половину бюджету країни направлять на забезпечення Збройних сил: "Усі податки, які платять громадяни та бізнес, підуть саме на оборону та безпеку".

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Глава Кабміну переконаний, що після перемоги Україна має перейти до контрактної армії.

Прем'єр повідомив, що у держбюджеті на поточний рік закладено 35,5 млрд грн для Фонду ліквідації наслідків збройної агресії: "Це будівництво та ремонт громадських будівель, об’єктів критичної інфраструктури, забезпечення житлом ВПО".

Також уряд найближчим часом розраховує почати відновлення за рахунок коштів, конфіскованих у російських банків — на спецрахунку вже є для цього 17 млрд грн: "Перший пріоритет — зруйноване житло людей".

Теми: Шмигаль Кабінет міністрівУкраїнавійна
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