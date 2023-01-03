Ворог по трупах намагається просуватися вперед: Залужний розповів про ситуацію на фронті

3 січня Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний вперше у 2023 році провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі і розповів йому про ситуацію на фронті.

Джерело: Залужний у Facebook

Пряма мова: "Важкі бої ведуться на рубежі Сватове-Кремінна, а також у напрямку Лисичанська.

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Найбільш складною ситуація залишається на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ. Там ворог фактично по трупах своїх намагається просуватися вперед, але підрозділи Сил оборони ціною надзусиль стримують ворожий наступ.

На Донецькому напрямку нам вдалося утримати позиції навколо Авдіївки та продовжити контрнаступальні дії.

Ми надійно тримаємо оборонні рубежі на Запорізькому напрямку і докладаємо зусиль для захисту від ворожих обстрілів Херсону, передусім мирних мешканців та обʼєктів критичної інфраструктури міста.

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Ситуація на кордоні з республікою Білорусь повністю контрольована".

Деталі: Крім того, за словами головнокомандувача, з 31 грудня по ранок 3 січня ворог завдав 14 ударів крилатими ракетами і застосував 94 дрони-камікадзе типу "Shahed-136".

Залужний також подякував Міллі за надані ЗСУ за його активного сприяння зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва.