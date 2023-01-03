Уряд спрямовує конфісковані в РФ 17 млрд на відновлення домівок українців
Вівторок, 3 січня 2023, 19:53
Конфісковані у російських банків 17 млрд грн підуть на відновлення України, перший пріоритет – зруйноване житло.
Джерело: прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду
Пряма мова: "Уже найближчим часом розраховуємо почати відновлення за рахунок коштів, конфіскованих у російських банків – на спецрахунку вже є для цього 17 млрд грн".
Деталі: За його словами, перший пріоритет – зруйноване житло людей.
Шмигаль також повідомив, що у держбюджеті на поточний рік закладено 35,5 млрд грн для Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Це будівництво та ремонт громадських будівель, об’єктів критичної інфраструктури, забезпечення житлом ВПО.
Передісторія:
- У грудні 2022 року до спеціального фонду держбюджету було перераховано кошти в еквіваленті 17 млрд грн з рахунків "дочок" російських банків – Промінвестбанку та МР Банку.
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