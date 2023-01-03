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Уряд спрямовує конфісковані в РФ 17 млрд на відновлення домівок українців

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 3 січня 2023, 19:53
Шмигаль, фото з Кабміну

Конфісковані у російських банків 17 млрд грн підуть на відновлення України, перший пріоритет – зруйноване житло.

Джерело: прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду

Пряма мова: "Уже найближчим часом розраховуємо почати відновлення за рахунок коштів, конфіскованих у російських банків – на спецрахунку вже є для цього 17 млрд грн". 

Деталі: За його словами, перший пріоритет – зруйноване житло людей. 

Шмигаль також повідомив, що у держбюджеті на поточний рік закладено 35,5 млрд грн для Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Це будівництво та ремонт громадських будівель, об’єктів критичної інфраструктури, забезпечення житлом ВПО. 

Передісторія:

  • У грудні 2022 року до спеціального фонду держбюджету було перераховано кошти в еквіваленті 17 млрд грн з рахунків "дочок" російських банків – Промінвестбанку та МР Банку. 

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Теми: грошіШмигаль репарації
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