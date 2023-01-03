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У новому перехопленні окупант розповідає чутки про повну мобілізацію в РФ

Альона Мазуренко Вівторок, 3 січня 2023, 19:27
У новому перехопленні окупант розповідає чутки про повну мобілізацію в РФ
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ GETTY IMAGES

У новому перехопленні розвідки окупант розповідає чутки про повну мобілізацію в Росії та про російське командування, яке дає вказівки "наступати" з мінімальними силами.

Джерело: головне управління розвідки

Пряма мова: "Йдуть чутки, причому з різних джерел, що буде повна мобілізація".

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Деталі: Зокрема, російський військовослужбовець розповідає другу, що за чутками очікується повна мобілізація перед або після нового року з подальшим наступом.

Він також скаржиться на те, що його через тиждень після поранення знову відправляють на передову.

За його словами, окупантам вдалося підготувати лише одну роту з 30 людей, а решта пиячать.

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Також росіянина не влаштовують вказівки керівництва, який закликає їх окопуватися і йти в атаку: "50 солдат в батальйоні, генерал каже: "вони (українці - ред.) побачать, що ми в атаку підемо - втечуть".

Загарбник також розповів, що Валовський взвод із 8 людей знаходиться близько до українських позицій, але снайперів у них нема.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теми: розвідкаРосіявійна
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