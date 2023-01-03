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З окупованого Мелітополя тікають російські медики – мер

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 3 січня 2023, 19:31
З окупованого Мелітополя тікають російські медики – мер
МЕЛІТОПОЛЬ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО

Слідом за колаборантами з тимчасово окупованого Мелітополя тікають російські медики.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram

Пряма мова: "Мелітопольська лікарня була чи не останньою на території тимчасово окупованої Запорізької області, яка надавала допомогу цивільним мешканцям, але вже майже місяць, як туди також почали привозити поранених, захворілих рашистів, і для цивільного населення стає все менше місця в цій лікарні".

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Деталі: За його словами, медики покидають місто через дії сил спротиву та страх перед ЗСУ, а також надвисоку кількість поранених російських військових, на яких не вистачає ні медперсоналу, ні ліжко-місць, та поведінку окупантів, яких доставляють до лікарень у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Федоров повідомляє, що від тотальної нестачі медперсоналу окупанти і погрозами, і підкупом намагаються вмовити українських медичних працівників допомогти російським військовим. Водночас, як стверджує мер, українські медики відмовляються співпрацювати з ворогом попри терор.

Він додав, що 90% аптек в Мелітополі не працюють, а ті, що залишилися, майже не мають асортименту ліків, і вартість медикаментів надто висока. 

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Теми: Мелітопольокупаціямедицина
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