Ердоган у середу поговорить із Путіним і Зеленським

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у середу планує провести телефонні розмови з українським і російським візаві – Володимиром Зеленським і Владіміром Путіним.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в етері телеканалу NTV у вівторок оголосив радник турецького президента Ібрагім Калін.

Інших подробиць того, про що Ердоган планує говорити, він не навів. Раніше про заплановану телефонну розмову президентів Туреччини й Росії повідомили російські ЗМІ.

Востаннє Ердоган говорив із Зеленським 11 грудня. Тоді йшлося про гуманітарну допомогу Туреччини, "зернову угоду", ситуацію на Запорізькій атомній електростанції та "формулу миру".

Як відомо, Туреччина від самого початку повномасштабного вторгнення РФ відмовилась запроваджувати проти неї санкції, заявивши про свою роль як посередника між воюючими сторонами.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на початку грудня заявив, що Анкара очікує побачити "більш чітку картину" щодо припинення вогню у війні в Україні або повернення за стіл переговорів до весни 2023 року.