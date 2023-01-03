Палац "Україна" поділився відео "прильоту" російської ракети, яка пошкодила будівлю
Вівторок, 3 січня 2023, 21:19
Національний палац мистецтв "Україна" опублікував відео з камер спостереження під час ракетного удару по центру Києва 31 грудня, який пошкодив будівлю.
Джерело: сторінка Палацу "Україна" у Facebook
Дослівно: "Приліт ворожої ракети серйозно пошкодив будівлю палацу "Україна". Проте, дякуючи долі, глядацька зала лишилася неушкодженою.
Ми готові зробити все, що від нас залежить для відновлення палацу "Україна", але без вашої допомоги нам не впоратись".
Деталі: У палаці закликали небайдужих приєднуватися до збору коштів на відбудову "України".
Там сподіваються все відновити і відкрити двері палацу у березні.
ВІДЕО ДНЯ
Нагадаємо:
- Внаслідок російської ракетної атаки 31 грудня у Києві був пошкоджений Палац "Україна". Зокрема, у приміщенні вилетіли шибки від ударів російських ракет.