Палац "Україна" поділився відео "прильоту" російської ракети, яка пошкодила будівлю

Національний палац мистецтв "Україна" опублікував відео з камер спостереження під час ракетного удару по центру Києва 31 грудня, який пошкодив будівлю.

Джерело: сторінка Палацу "Україна" у Facebook

Дослівно: "Приліт ворожої ракети серйозно пошкодив будівлю палацу "Україна". Проте, дякуючи долі, глядацька зала лишилася неушкодженою.

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Ми готові зробити все, що від нас залежить для відновлення палацу "Україна", але без вашої допомоги нам не впоратись".

Деталі: У палаці закликали небайдужих приєднуватися до збору коштів на відбудову "України".

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Там сподіваються все відновити і відкрити двері палацу у березні.

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