Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Палац "Україна" поділився відео "прильоту" російської ракети, яка пошкодила будівлю

Альона Мазуренко Вівторок, 3 січня 2023, 21:19
скриншот

Національний палац мистецтв "Україна" опублікував відео з камер спостереження під час ракетного удару по центру Києва 31 грудня, який пошкодив будівлю.

Джерелосторінка Палацу "Україна" у Facebook

Дослівно: "Приліт ворожої ракети серйозно пошкодив будівлю палацу "Україна". Проте, дякуючи долі, глядацька зала лишилася неушкодженою.

Ми готові зробити все, що від нас залежить для відновлення палацу "Україна", але без вашої допомоги нам не впоратись".

Деталі: У палаці закликали небайдужих приєднуватися до збору коштів на відбудову "України".

 
скриншот

Там сподіваються все відновити і відкрити двері палацу у березні.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • Внаслідок російської ракетної атаки 31 грудня у Києві був пошкоджений Палац "Україна". Зокрема, у приміщенні вилетіли шибки від ударів російських ракет.

Теми: Київракетний ударобстрілУкраїна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

"Батьківщина" і "Слуга народу" опублікували заяви щодо мандатів ОПЗЖ

Під Ізюмом під час розмінування загинув начальник групи піротехніків

Буданов дав прогноз щодо смерті Путіна: Дуже швидко і скоро

Детектив БЕБ збирав "данину" з нелегального продажу сигарет - прокуратура

Україна на весну планує великий наступ – Буданов

фотоСБУ взялась за поїздку Панченко з каналів Медведчука в окуповані Донецьк і Маріуполь

Усі новини...
Київ
У Yasno поділились "втішними прогнозами" для Києва: Поки що все за графіком
У Києві другий день поспіль фіксують температурні рекорди
Київ повертається до графіків відключення світла
Останні новини
20:33
фото, відеоРозслідувачі встановили 4 росіян, які запускають "Шахеди" по Україні
20:25
Дії Росії проти України можна кваліфікувати як геноцид – посол Канади
19:58
"Батьківщина" і "Слуга народу" опублікували заяви щодо мандатів ОПЗЖ
19:51
Міська влада Гааги підтримує проведення спецтрибуналу над Путіним у місті
19:42
Які ліки від психічних розладів можна отримати безкоштовно – пояснюють у МОЗ
19:26
Макрон пообіцяв Зеленському колісні танки AMX-10 RC та бронемашини Bastion
19:15
Генштаб підтвердив удар по ворогу в Токмаку: знищили близько 80 окупантів
19:03
Під Ізюмом під час розмінування загинув начальник групи піротехніків
18:52
Брюссель поки не підтверджує проведення саміту Україна-ЄС у Києві – ЗМІ
18:48
Ворог продовжує наступати на трьох складних напрямках – Генштаб
Усі новини...