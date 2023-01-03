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Палац "Україна" поділився відео "прильоту" російської ракети, яка пошкодила будівлю

Альона Мазуренко Вівторок, 3 січня 2023, 20:19
Палац Україна поділився відео прильоту російської ракети, яка пошкодила будівлю
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Національний палац мистецтв "Україна" опублікував відео з камер спостереження під час ракетного удару по центру Києва 31 грудня, який пошкодив будівлю.

Джерелосторінка Палацу "Україна" у Facebook

Дослівно: "Приліт ворожої ракети серйозно пошкодив будівлю палацу "Україна". Проте, дякуючи долі, глядацька зала лишилася неушкодженою.

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Ми готові зробити все, що від нас залежить для відновлення палацу "Україна", але без вашої допомоги нам не впоратись".

Деталі: У палаці закликали небайдужих приєднуватися до збору коштів на відбудову "України".

 
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ВІДЕО ДНЯ

Там сподіваються все відновити і відкрити двері палацу у березні.

Нагадаємо: 

  • Внаслідок російської ракетної атаки 31 грудня у Києві був пошкоджений Палац "Україна". Зокрема, у приміщенні вилетіли шибки від ударів російських ракет.

Теми: Київракетний ударобстрілУкраїна
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