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Спроба наступу росіян повинна провалитися і це буде фінальна поразка Росії – Зеленський 

Альона Мазуренко Вівторок, 3 січня 2023, 21:27
Спроба наступу росіян повинна провалитися і це буде фінальна поразка Росії – Зеленський 
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що керівництво РФ кине усі сили російських окупантів, щоб спробувати перевернути ситуацію у війні і відкласти свою поразку. 

Джерело: відеозвернення Зеленського 3 січня 

Пряма мова: "Ми почали цей рік одразу з того, що найбільше необхідне Україні саме зараз – напередодні тих нових мобілізаційних процесів, які готуються державою-терористом. Саме зараз – той момент, коли разом із партнерами ми маємо посилити нашу оборону.

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Ми не сумніваємося, що теперішні господарі Росії кинуть усе, що в них залишилося, та всіх, кого зможуть зібрати, щоб спробувати перевернути ситуацію у війні та принаймні відкласти їхню поразку.

Ми маємо зірвати цей російський сценарій. Готуємося до цього. Терористи повинні програти. Будь-яка спроба їхнього нового наступу повинна провалитися. Це буде фінальна поразка держави-терориста. Я дякую всім партнерам, які це розуміють.

Росія мобілізує тих, кого хоче кинути вмирати, ми мобілізуємо цивілізований світ. Заради життя".

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Теми: ЗеленськийРосіявійна
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