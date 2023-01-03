Зеленський про знищення "Альтаїра" у Дружківці: Це чергове зізнання держави-терориста

Президент Володимир Зеленський відреагував на знищення російськими окупантами льодової арени "Альтаїр" в Дружківці Донецької області, яку використовували для збору та розподілу гуманітарної допомоги.

Джерело: відеозвернення Зеленського 3 січня

Пряма мова: "Російські терористи зруйнували льодову арену в Дружківці Донецької області. Ракетою.

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Ця льодова арена – "Альтаїр" – почала працювати ще до війни, коли до приходу Росії Донбас мав нормальне життя. Там тренувалися діти. Працювала дитяча спортивна школа. Відбувалися хокейні змагання. Там люди займалися спортом, святкували й просто раділи життю...

Минулого року її використовували для збору та розподілу гуманітарної допомоги.

Російська ракета проти "Альтаїра" в Дружківці – це чергове зізнання держави-терориста. Зізнання, з чим вона прийшла на Донбас і що ми звідти обовʼязково виженемо. Смерть на Донбасі не запанує, і маємо зробити все, щоб викинути її триколор із Донбасу та інших земель України".

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