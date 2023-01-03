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Зеленський про знищення "Альтаїра" у Дружківці: Це чергове зізнання держави-терориста

Альона Мазуренко Вівторок, 3 січня 2023, 22:48

Президент Володимир Зеленський відреагував на знищення російськими окупантами льодової арени "Альтаїр" в Дружківці Донецької області, яку використовували для збору та розподілу гуманітарної допомоги.

Джерело: відеозвернення Зеленського 3 січня 

Пряма мова: "Російські терористи зруйнували льодову арену в Дружківці Донецької області. Ракетою.

Ця льодова арена – "Альтаїр" – почала працювати ще до війни, коли до приходу Росії Донбас мав нормальне життя. Там тренувалися діти. Працювала дитяча спортивна школа. Відбувалися хокейні змагання. Там люди займалися спортом, святкували й просто раділи життю...

Минулого року її використовували для збору та розподілу гуманітарної допомоги.

Російська ракета проти "Альтаїра" в Дружківці – це чергове зізнання держави-терориста. Зізнання, з чим вона прийшла на Донбас і що ми звідти обовʼязково виженемо. Смерть на Донбасі не запанує, і маємо зробити все, щоб викинути її триколор із Донбасу та інших земель України".

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Віддалена від фронту Дружківка у другий день 2023 року зазнала трьох ударів. У результаті зруйновано Льодову арену, пошкоджено будівлі МАН, автовокзал, церкву, житловий будинок та господарчі споруди. Одна людина поранена.
  • У "Альтаїр" поцілили ракетою Х-55.
  • "Альтаїр" був домашнім майданчиком хокейного клубу "Донбас" із 2014 року. На базі дружківської арени працювала найчисельніша в Україні дитячо-юнацька спортивна школа з хокею і фігурного катання.
  • Арена приймала чемпіонати України, міжнародні змагання, культурно-масові заходи, була улюбленим місцем відпочинку містян та гостей Дружківки.
  • ХК "Донбас зазначає: "Це вже третя домівка, яку втратив донецький клуб через російських окупантів – Палац спорту "Дружба" у Донецьку, "Mariupol Ice Center", а тепер "Альтаїр".

Теми: ЗеленськийДонецька областьобстрілокупація
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