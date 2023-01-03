Зеленський про знищення "Альтаїра" у Дружківці: Це чергове зізнання держави-терориста
Президент Володимир Зеленський відреагував на знищення російськими окупантами льодової арени "Альтаїр" в Дружківці Донецької області, яку використовували для збору та розподілу гуманітарної допомоги.
Джерело: відеозвернення Зеленського 3 січня
Пряма мова: "Російські терористи зруйнували льодову арену в Дружківці Донецької області. Ракетою.
Ця льодова арена – "Альтаїр" – почала працювати ще до війни, коли до приходу Росії Донбас мав нормальне життя. Там тренувалися діти. Працювала дитяча спортивна школа. Відбувалися хокейні змагання. Там люди займалися спортом, святкували й просто раділи життю...
Минулого року її використовували для збору та розподілу гуманітарної допомоги.
Російська ракета проти "Альтаїра" в Дружківці – це чергове зізнання держави-терориста. Зізнання, з чим вона прийшла на Донбас і що ми звідти обовʼязково виженемо. Смерть на Донбасі не запанує, і маємо зробити все, щоб викинути її триколор із Донбасу та інших земель України".
Нагадаємо:
- Віддалена від фронту Дружківка у другий день 2023 року зазнала трьох ударів. У результаті зруйновано Льодову арену, пошкоджено будівлі МАН, автовокзал, церкву, житловий будинок та господарчі споруди. Одна людина поранена.
- У "Альтаїр" поцілили ракетою Х-55.
- "Альтаїр" був домашнім майданчиком хокейного клубу "Донбас" із 2014 року. На базі дружківської арени працювала найчисельніша в Україні дитячо-юнацька спортивна школа з хокею і фігурного катання.
- Арена приймала чемпіонати України, міжнародні змагання, культурно-масові заходи, була улюбленим місцем відпочинку містян та гостей Дружківки.
- ХК "Донбас зазначає: "Це вже третя домівка, яку втратив донецький клуб через російських окупантів – Палац спорту "Дружба" у Донецьку, "Mariupol Ice Center", а тепер "Альтаїр".