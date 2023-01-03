Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Ростові і Курську лунали вибухи

Альона Мазуренко Вівторок, 3 січня 2023, 22:14
У Ростові і Курську лунали вибухи
фото: російська редакція "Радіо Свобода"

Місцеві жителі та очевидці повідомляють про звуки вибухів 3 січня у російських Ростові-на-Дону та Курську. 

Джерело: російська редакція "Радіо Свобода", губернатор Ростовської області Василь Голубєв, відео із місцевих російських телеграм-каналів

Деталі: Зокрема, місцеві жителі публікують фото і відео, що свідчать про вибухи у російських містах.

Реклама:

На опублікованих кадрах видно спалахи в небі та чутно звуки вибухів.

Радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко також поширив відео вибухів у Ростові. Він стверджує, що мешканці Ростова почали обговорювати в мережі місце ймовірного розташування ППО.

У "Радіо Свобода" також вважають, що в Ростові найімовірніше "працює ППО".

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше губернатор Ростовської області Василь Голубєв відреагував на вибухи і закликав росіян не піддаватися паніці: "Ситуація в Ростовській області залишається стабільною, перебуває під контролем. Прошу всіх жителів зберігати спокій, не піддаючись паніці".

Відзначимо, що з початком вибухів ворожих складів та інших військових об'єктів на території Росії. Російська влада старається не коментувати провалів власної армії та делегує права на коментарі Міністерству оборони РФ. У результаті інформацію про вибухи на терирії Росії поширюють лише очевидці, які надсилають свої відео у Telegram чи місцеві ЗМІ.  

Теми: Росіявибухвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС

Усі новини...
Росія
Українська ГТС та ПСГ готові працювати без транзиту російського газу − результати стрес-тесту
Work.ua розриває співпрацю з 200 компаніями через їхні зв'язки з РФ
Голова МЗС Туреччини в Москві закликав поновити "зернову угоду"
Останні новини
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
Усі новини...
Реклама: