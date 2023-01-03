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У Ростові і Курську лунали вибухи

Альона Мазуренко Вівторок, 3 січня 2023, 23:14
фото: російська редакція "Радіо Свобода"

Місцеві жителі та очевидці повідомляють про звуки вибухів 3 січня у російських Ростові-на-Дону та Курську. 

Джерело: російська редакція "Радіо Свобода", губернатор Ростовської області Василь Голубєв, відео із місцевих російських телеграм-каналів

Деталі: Зокрема, місцеві жителі публікують фото і відео, що свідчать про вибухи у російських містах.

На опублікованих кадрах видно спалахи в небі та чутно звуки вибухів.

Радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко також поширив відео вибухів у Ростові. Він стверджує, що мешканці Ростова почали обговорювати в мережі місце ймовірного розташування ППО.

У "Радіо Свобода" також вважають, що в Ростові найімовірніше "працює ППО".

Пізніше губернатор Ростовської області Василь Голубєв відреагував на вибухи і закликав росіян не піддаватися паніці: "Ситуація в Ростовській області залишається стабільною, перебуває під контролем. Прошу всіх жителів зберігати спокій, не піддаючись паніці".

ВІДЕО ДНЯ

Відзначимо, що з початком вибухів ворожих складів та інших військових об'єктів на території Росії. Російська влада старається не коментувати провалів власної армії та делегує права на коментарі Міністерству оборони РФ. У результаті інформацію про вибухи на терирії Росії поширюють лише очевидці, які надсилають свої відео у Telegram чи місцеві ЗМІ.  

Теми: Росіявибухвійна
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