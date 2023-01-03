Росіяни атакували Запоріжжя: зайнявся об'єкт цивільної інфраструктури, є поранений
Ввечері 3 січня російські окупанти атакували ракетами околиці Запоріжжя, в результаті нападу поранена людина, а на об'єкті цивільної інфраструктури виникла пожежа.
Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram
Пряма мова: "Ворог знову атакував ракетами околиці Запоріжжя. В результаті прильоту на об'єкті цивільної інфраструктури виникла пожежа.
За попередніми даними, одна людина поранена".
Деталі: Старух запевнив, що на місці працюють відповідні служби і закликав зберігати пильність.
Станом на 23.44 повітряна тривога в Україні оголошена у Донецькій, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях. На Луганщині тривога триває довше.
В Запорізькій області наразі тривоги немає.
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