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Росіяни атакували Запоріжжя: зайнявся об'єкт цивільної інфраструктури, є поранений

Альона Мазуренко Вівторок, 3 січня 2023, 23:44
ЗАПОРІЖЖЯ, ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Ввечері 3 січня російські окупанти атакували ракетами околиці Запоріжжя, в результаті нападу поранена людина, а на об'єкті цивільної інфраструктури виникла пожежа.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram

Пряма мова: "Ворог знову атакував ракетами околиці Запоріжжя. В результаті прильоту на об'єкті цивільної інфраструктури виникла пожежа.

За попередніми даними, одна людина поранена".

Деталі: Старух запевнив, що на місці працюють відповідні служби і закликав зберігати пильність.

Станом на 23.44 повітряна тривога в Україні оголошена у Донецькій, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях. На Луганщині тривога триває довше.

ВІДЕО ДНЯ

В Запорізькій області наразі тривоги немає. 

ЗМІ також повідомляли про звуки вибухів в Херсоні.

Теми: ЗапоріжжяобстрілРосіявійна
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