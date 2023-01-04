Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія втратила ще 720 загарбників і засіб ППО – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаСереда, 4 січня 2023, 07:44

За підрахунками українських військових,російська армія за останню добу втратила орієнтовно 720 військовослужбовців, два танки, по 6 артилерійських систем і ББМ, а також засіб протиповітряної оборони.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ 

Деталі: Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 по 04.01.23, за підрахунком українського Генштабу, орієнтовно склали: 

Реклама:
  • особового складу ‒ близько 108 910 (+720) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3038 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 106 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2 039 (+6) од,
  • РСЗВ – 424 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 215 (+1) од,
  • літаків – 283 (+0) од,
  • гелікоптерів – 270 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 842 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 723 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 745 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 181 (+0).

Дані уточнюються.

 

Теми: війнаГенштабРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС

Усі новини...
війна
МЗС України відреагувало на заклики Орбана припинити підтримувати Україну
До Реєстру збитків України від війни приєдналася Швейцарія
У Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військових
Останні новини
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
Усі новини...
Реклама: