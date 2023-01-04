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Росія втратила ще 720 загарбників і засіб ППО – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаСереда, 4 січня 2023, 08:44

За підрахунками українських військових,російська армія за останню добу втратила орієнтовно 720 військовослужбовців, два танки, по 6 артилерійських систем і ББМ, а також засіб протиповітряної оборони.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ 

Деталі: Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 по 04.01.23, за підрахунком українського Генштабу, орієнтовно склали: 

  • особового складу ‒ близько 108 910 (+720) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3038 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 106 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2 039 (+6) од,
  • РСЗВ – 424 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 215 (+1) од,
  • літаків – 283 (+0) од,
  • гелікоптерів – 270 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 842 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 723 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 745 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 181 (+0).

Дані уточнюються.

 

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Теми: війнаГенштабРосія
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