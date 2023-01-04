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Росія вивела в Чорне й Азовське моря 5 бойових кораблів – ВМС

Олена РощінаСереда, 4 січня 2023, 11:08

Військово-морські сили Збройних сил України заявляють, що Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі три військових кораблі, в Азовському морі – два кораблі.

Джерело: ВМС ЗСУ

Деталі: За даними української армії, станом на 04.01.2023:

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 3 ворожих кораблі;
  • в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі;
  • в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет.

За останню добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 23 судна, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 18 суден, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
 

У ВМС зазначилили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

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Теми: РосіяЧорне мореАзовське моревійна
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