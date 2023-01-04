Окупанти тримають під вогнем 9 областей, б'ють по цивільній інфраструктурі, є загиблі – ОВА

За минулу добу загарбники били по 9 областях України, вночі ракетами атакували Запоріжжя, обстрілів зазнали 19 населених пунктів цього регіону.

Джерело: звіти ОВА

Деталі: Запорізька: вночі ворог знову атакував ракетами околиці Запоріжжя. В результаті прильоту трьох ракет С-300 на об'єкті цивільної інфраструктури виникла пожежа. За попередніми даними, одна людина поранена. Дані уточнюються.

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Гуляйполе, Новоданилівка, Дорожнянка, Малв Щербаки, Степове, Кам'янське, Залізничне, Білогір'я, Плавні, Оріхів, Гуляйполе, Новоандріївка, Ольгівське, Чарівне, Полтавка, Мала Токмачка, Малинівка, Гуляйпільське. Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ.

Чернігівщина: три обстріли за добу, всі — Новгород-Сіверський район, із артилерії, мінометів та АГС. Без жертв та руйнувань. Вночі — без обстрілів.

Сумщина: вчора вдень росіяни обстріляли Середино-Будську громаду із мінометів. Було 4 прильоти 120мм калібру. Зноб-Новгородська громада — 6 мін вчора ввечері.

Обійшлося без руйнувань та постраждалих.

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Харківщина: на Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ і Амбарне.

На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка і Табаївка.

У Вовчанську обстрілами пошкоджено приватний будинок.

У смт Дворічна окупанти обстріляли пожежні автомобілі. Там отримав поранення 42-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості. У Куп‘янську вибухову травму отримав 50-річний чоловік. Госпіталізований. Стан - середній.

Дніпропетровщина: росіяни знову обстрілювали Нікопольщину. Російська важка артилерія ударила по самому Нікополю. Без жертв. У місті пошкоджені кілька будинків та кілька господарських споруд, автівка, газогін та лінія електропередач.

Луганщина: ворожі атаки відбито поблизу Стельмахівки і Білогорівки.

На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого впливу з боку росіян зазнали Макіївка, Площанка і Діброва.

Ситуація в області залишається складною.

Донеччина: вночі — три ракетні удари по м. Костянтинівка. Постраждали складські приміщення підприємства, спортивне поле та подвір'я школи.

Зранку активізувалися бойові дії на лінії фронту в Очеретинській громаді, триває артобстріл села Веселе.

Протягом доби — обстріли м.Курахове та м.Гірник. Є пряме влучання в п‘ятиповерховий житловий будинок у Кураховому, частково пошкоджені ще 5 багатоповерхівок. Знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція.

Впродовж ночі обстріли позицій та околиць Торецької громади з важкого озброєння та стрілецької зброї. Пошкоджено ЛЕП за межами міста.

На Донеччині за добу: 1 загиблий, 5 поранених цивільних.

Миколаївщина: вчора вдень ворожих обстрілів зазнав населений пункт Куцурубської громади Миколаївського району. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Без жертв.

Херсонщина: від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів: Херсон, Молодіжне, Антонівка та Берислав.

На виїзді з Малої Олександрівки Бериславського району автомобіль з цивільними натрапив на російську вибухівку. Внаслідок отриманих поранень загинули двоє чоловіків, ще один дістав поранення, за його життя борються лікарі.

В цілому на Херсонщині минулої доби загинули 2 людей, 5 поранені.