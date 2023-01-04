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Patriot почне захищати Україну "в максимально стислі терміни" – МЗС

Євген КізіловСереда, 4 січня 2023, 11:09
Patriot почне захищати Україну в максимально стислі терміни – МЗС
Patriot missile system, AFP via Getty Images

Американська система Patriot буде розгорнута в Україні у максимально стислі терміни. Підготовку до передачі цих систем уже розпочали.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в середу, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Минулий рік ми завершили революційним рішенням про надання Україні американських систем Patriot, про що домовилися лідери України та США Володимир Зеленський і Джозеф Байден. Очікуємо розгортання "Петріотів" у максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем уже розпочалася".

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Деталі: У грудні Вашингтон оголосив про надання чергового пакета військової допомоги майже на 2 млрд доларів, у якому було анонсовано постачання першої батареї комплексу протиракетної оборони Patriot для України.

Раніше повідомлялося, що українські військові вже почали курс підготовки щодо роботи з цими системами. Україною розроблено спеціальний план підготовки військових до роботи на системах Patriot.

Теми: PatriotСШАзброяППО
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