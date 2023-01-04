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Арахамія і Тимошенко не хочуть виганяти нардепів ОПЗЖ з Ради – "Чесно"

Євген КізіловСереда, 4 січня 2023, 12:20
Давид Арахамія. Фото: сайт партії "СЛуга народу"

Майже 70 нардепів відмовились ставити свої підписи під зверненням до спікера Руслана Стефанчука про позбавлення повноважень депутатів, які були обрані від заборонених проросійських партій. 

Джерело: відповідь на запит Руху ЧЕСНО від народного депутата з фракції "Слуга народу" Олега Дунди, який ініціював збір підписів

Деталі: За словами Дунди, фракція "Батьківщина" майже у повному складі відмовилась ставити підписи під ініціативою, яка передбачає винесення цього питання на порядок денний найближчої сесії парламенту.

Нардеп каже, що всі члени фракції посилались на лідерку Юлію Тимошенко, що це саме її рішення. Єдина членкиня фракції, яка погодилась підписати після новорічних свят, — Альона Шкрум.

Крім того, не хочуть позбавляти повноважень народних та місцевих депутатів від партій на кшталт ОПЗЖ і представники владної фракції "Слуга народу", зокрема голова фракції Давид Арахамія та його заступники, а також заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко. 

 

Також підписувати відмовився представник "Європейської солідарності" Володимир В’ятрович.

Пряма мова В’ятровича: "Конституція дає підстави для позбавлення мандату нардепів, і звернення не змінять цей перелік. Але замість того, щоб забезпечувати вироки в кримінальних справах чи довідки про виїзд депутатів на постійне проживання за кордон, влада займається дешевою імітацію. Де-факто — створила коаліцію з ОПЗЖ і за допомогою їхніх голосів протягує корупційні закони. Якби "слуги" боролися з депутатами ОПЗЖ, вони були б за ґратами, а не на керівних посадах у парламенті, як Шуфрич. Щоб внести будь-яке питання на пленарне засідання, достатньо голосу представника монобільшості на погоджувальній раді".

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Більше деталей: Наразі є 96 підписів із 150 необхідних і збір продовжується. Найбільший відсоток голосів станом на 2 січня дали фракції "ЄС" та "Голос".

Теми: АрахаміяТимошенкоОПЗЖВерховна Рада
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