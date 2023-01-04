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Арахамія і Тимошенко не хочуть виганяти нардепів ОПЗЖ з Ради – "Чесно"

Євген КізіловСереда, 4 січня 2023, 11:20
Арахамія і Тимошенко не хочуть виганяти нардепів ОПЗЖ з Ради – Чесно
Давид Арахамія. Фото: сайт партії "СЛуга народу"

Майже 70 нардепів відмовились ставити свої підписи під зверненням до спікера Руслана Стефанчука про позбавлення повноважень депутатів, які були обрані від заборонених проросійських партій. 

Джерело: відповідь на запит Руху ЧЕСНО від народного депутата з фракції "Слуга народу" Олега Дунди, який ініціював збір підписів

Деталі: За словами Дунди, фракція "Батьківщина" майже у повному складі відмовилась ставити підписи під ініціативою, яка передбачає винесення цього питання на порядок денний найближчої сесії парламенту.

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Нардеп каже, що всі члени фракції посилались на лідерку Юлію Тимошенко, що це саме її рішення. Єдина членкиня фракції, яка погодилась підписати після новорічних свят, — Альона Шкрум.

Крім того, не хочуть позбавляти повноважень народних та місцевих депутатів від партій на кшталт ОПЗЖ і представники владної фракції "Слуга народу", зокрема голова фракції Давид Арахамія та його заступники, а також заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко. 

 

Також підписувати відмовився представник "Європейської солідарності" Володимир В’ятрович.

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Пряма мова В’ятровича: "Конституція дає підстави для позбавлення мандату нардепів, і звернення не змінять цей перелік. Але замість того, щоб забезпечувати вироки в кримінальних справах чи довідки про виїзд депутатів на постійне проживання за кордон, влада займається дешевою імітацію. Де-факто — створила коаліцію з ОПЗЖ і за допомогою їхніх голосів протягує корупційні закони. Якби "слуги" боролися з депутатами ОПЗЖ, вони були б за ґратами, а не на керівних посадах у парламенті, як Шуфрич. Щоб внести будь-яке питання на пленарне засідання, достатньо голосу представника монобільшості на погоджувальній раді".

Більше деталей: Наразі є 96 підписів із 150 необхідних і збір продовжується. Найбільший відсоток голосів станом на 2 січня дали фракції "ЄС" та "Голос".

Теми: АрахаміяТимошенкоОПЗЖВерховна Рада
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