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Росія чекає нові дрони і готує ракети для наступного удару – Скібіцький

Олена РощінаСереда, 4 січня 2023, 11:42
Росія чекає нові дрони і готує ракети для наступного удару – Скібіцький
Вадим Скібіцький, фото ГУР Міноборони

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України вважають, що Росія має проблеми з поповненням запасів високоточних ракет, ще чекає чергову партію дронів від Ірану й надалі буде комбінувати засоби для атак на інфраструктурні об'єкти України.

Джерело: представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна

Пряма мова: "Вони (росіяни – ред.) зараз будуть намагатися застосувати нові підходи. Якщо їм не вистачить ракет на масовий наліт, то будуть комбінувати і високоточні ракети, і Х-22, і С-300 – особливо в прифронтових районах, і дрони-камікадзе. Ви ж бачите, як два дні поспіль росіяни їх активно використовували. 

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Зараз вони готують ракети для наступного масованого удару.

Тобто вони будуть комбінувати засоби, щоби підтримувати темп нанесення ударів по наших цивільних інфраструктурних об'єктах".

Деталі: Скібіцький послався на статистику, що тиждень-два – це середній інтервал між використанням ракетного озброєння.

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Він зазначив, що коли говорять про запаси російських ракет на ще 2-3 удари, то мають на увазі високоточні ракети – Х-101, Х-555 та "Калібри" – й масовані атаки, приблизно по 80 ракет.

"За нашими оцінками, вони зараз можуть виготовляти приблизно 30 одиниць Х-101 за місяць. Якщо говорити про "Калібри", то ми рахуємо 15-20 штук на місяць", – сказав Скібіцький. За його словами, крилатих ракет "Калібр" морського базування у РФ є приблизно 60, і виробляють їх "максимум 20 на місяць". 

За підрахунками ГУР, росіяни мають орієнтовно 160 одиниць ракет Х-22 – але це старі ракети, які зараз складно використовувати.

Пряма мова: "Загалом за нормативними документами від усього запасу ракет стратегічний запас має складати 30%. Але вони цей резерв уже пройшли з усіх видів ракет: з "Іскандерів", з "Калібрів", з Х-101, з Х-555. Тобто в них уже запасів менше ніж 30%. Це свідчить про те, що реально для них є проблемним питанням поповнення своїх запасів".

Деталі: Скібіцький зазначив, що гіперзвукових ракет "Кинжал" у РФ "не так уже й багато". 

"Якщо розстріляють і їх, тоді просто не буде чим лякати світ. "Кинжали" вони зараз використовують для демонстрації та залякування, що в них є таке озброєння, яке ніхто не зможе збити. Відповідно, цим вони підтримують напругу щодо можливості застосування цієї зброї не тільки проти нас, а й проти інших європейських країн", – сказав він.

Що ж до дронів, то з ними у Росії теж є проблеми, сказав Скібіцький.

Пряма мова: "На сьогодні вони використали приблизно 660 дронів "Шахедів". За контрактом передбачено 1750. Потрібен час для їх доставки та підготовки. Протягом останніх днів вони застосували велику кількість, а ці запаси необхідно поповнювати…

За нашими даними, зараз у них буде чергова партія поставки. Скільки це буде – будемо ще уточнювати. Як правило, до цього вони завозили партіями 250-300 штук. Подивимося, як буде цього разу".

Теми: РосіязброяШахедрозвідка
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