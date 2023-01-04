Росія чекає нові дрони і готує ракети для наступного удару – Скібіцький

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України вважають, що Росія має проблеми з поповненням запасів високоточних ракет, ще чекає чергову партію дронів від Ірану й надалі буде комбінувати засоби для атак на інфраструктурні об'єкти України.

Джерело: представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна

Пряма мова: "Вони (росіяни – ред.) зараз будуть намагатися застосувати нові підходи. Якщо їм не вистачить ракет на масовий наліт, то будуть комбінувати і високоточні ракети, і Х-22, і С-300 – особливо в прифронтових районах, і дрони-камікадзе. Ви ж бачите, як два дні поспіль росіяни їх активно використовували.

Зараз вони готують ракети для наступного масованого удару.

Тобто вони будуть комбінувати засоби, щоби підтримувати темп нанесення ударів по наших цивільних інфраструктурних об'єктах".

Деталі: Скібіцький послався на статистику, що тиждень-два – це середній інтервал між використанням ракетного озброєння.

Він зазначив, що коли говорять про запаси російських ракет на ще 2-3 удари, то мають на увазі високоточні ракети – Х-101, Х-555 та "Калібри" – й масовані атаки, приблизно по 80 ракет.

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"За нашими оцінками, вони зараз можуть виготовляти приблизно 30 одиниць Х-101 за місяць. Якщо говорити про "Калібри", то ми рахуємо 15-20 штук на місяць", – сказав Скібіцький. За його словами, крилатих ракет "Калібр" морського базування у РФ є приблизно 60, і виробляють їх "максимум 20 на місяць".

За підрахунками ГУР, росіяни мають орієнтовно 160 одиниць ракет Х-22 – але це старі ракети, які зараз складно використовувати.

Пряма мова: "Загалом за нормативними документами від усього запасу ракет стратегічний запас має складати 30%. Але вони цей резерв уже пройшли з усіх видів ракет: з "Іскандерів", з "Калібрів", з Х-101, з Х-555. Тобто в них уже запасів менше ніж 30%. Це свідчить про те, що реально для них є проблемним питанням поповнення своїх запасів".

Деталі: Скібіцький зазначив, що гіперзвукових ракет "Кинжал" у РФ "не так уже й багато".

"Якщо розстріляють і їх, тоді просто не буде чим лякати світ. "Кинжали" вони зараз використовують для демонстрації та залякування, що в них є таке озброєння, яке ніхто не зможе збити. Відповідно, цим вони підтримують напругу щодо можливості застосування цієї зброї не тільки проти нас, а й проти інших європейських країн", – сказав він.

Що ж до дронів, то з ними у Росії теж є проблеми, сказав Скібіцький.

Пряма мова: "На сьогодні вони використали приблизно 660 дронів "Шахедів". За контрактом передбачено 1750. Потрібен час для їх доставки та підготовки. Протягом останніх днів вони застосували велику кількість, а ці запаси необхідно поповнювати…

За нашими даними, зараз у них буде чергова партія поставки. Скільки це буде – будемо ще уточнювати. Як правило, до цього вони завозили партіями 250-300 штук. Подивимося, як буде цього разу".