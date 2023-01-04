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ГУР: Партизани в РФ активізувалися, під Красноярськом зупинили ешелони

Олена РощінаСереда, 4 січня 2023, 13:20
Диверсія під Красноярськом, скриншот

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що в ніч на 4 січня у Росії у районі Красноярська невідомі зупинили рух поїздів, що у ГУР вважають доказом активізації руху опору в РФ.

Джерело: Головне управління розвідки МО України

Дослівно: "Воєнна розвідка України фіксує активізацію руху опору в РФ. 

В ніч на 4 січня у Росії партизани вчергове зупинили рух цивільних потягів та військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська".

Деталі: Російські ЗМІ та медіа нічого не повідомляють про інцидент на залізниці поблизу Красноярська.

А за даними ГУР, у новому 2023 році "це вже принаймні шостий випадок знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці у різних регіонах Росії, що призводить до порушень у графіках руху військових ешелонів". 

ВІДЕО ДНЯ

За підрахунками ГУР, у 2022 році було зафіксовано близько 40 таких випадків, а також випадки знищення залізничних трансформаторів та локомотивів. 

"Суттєва активізація рейкових партизан у Росії відбулася після оголошення путінським режимом часткової мобілізації", – додають у військовій розвідці України.

Теми: Росіяпартизанирозвідка
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