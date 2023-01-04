Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ГУР: Партизани в РФ активізувалися, під Красноярськом зупинили ешелони

Олена РощінаСереда, 4 січня 2023, 12:20
ГУР: Партизани в РФ активізувалися, під Красноярськом зупинили ешелони
Диверсія під Красноярськом, скриншот

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що в ніч на 4 січня у Росії у районі Красноярська невідомі зупинили рух поїздів, що у ГУР вважають доказом активізації руху опору в РФ.

Джерело: Головне управління розвідки МО України

Дослівно: "Воєнна розвідка України фіксує активізацію руху опору в РФ. 

Реклама:

В ніч на 4 січня у Росії партизани вчергове зупинили рух цивільних потягів та військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська".

Деталі: Російські ЗМІ та медіа нічого не повідомляють про інцидент на залізниці поблизу Красноярська.

А за даними ГУР, у новому 2023 році "це вже принаймні шостий випадок знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці у різних регіонах Росії, що призводить до порушень у графіках руху військових ешелонів". 

ВІДЕО ДНЯ

За підрахунками ГУР, у 2022 році було зафіксовано близько 40 таких випадків, а також випадки знищення залізничних трансформаторів та локомотивів. 

"Суттєва активізація рейкових партизан у Росії відбулася після оголошення путінським режимом часткової мобілізації", – додають у військовій розвідці України.

Теми: Росіяпартизанирозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС

Усі новини...
Росія
Мер Москви заявив про масовану атаку дронів на ЦФО
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Росіяни заявили про збиття безпілотників над кількома областями
Останні новини
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
Усі новини...
Реклама: