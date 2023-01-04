Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кулеба анонсував нову зустріч формату "Рамштайн" 

"Європейська правда"Середа, 4 січня 2023, 12:32
Кулеба анонсував нову зустріч формату Рамштайн 
дмитро кулеба, Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" щодо збройної підтримки України відбудеться незабаром. 

Про це він сказав на онлайн-брифінгу 4 січня, повідомляє "Європейська правда".

"Ми покладаємо великі надії на нові рішення про оборонну підтримку з боку партнерів. Незабаром відбудеться наступне засідання у форматі "Рамштайн". Воно буде дуже важливим для оголошення нових рішень", - сказав міністр.

Реклама:

Кулеба також назвав групи озброєння, яких зараз найбільше потребує українське військо. За його словами, найперше - це системи протиповітряної та протиракетної оборони і боєприпаси до них.

"Тому ми проведемо перемовини не лише про нові батареї Patriot, але і про постачання нових систем NASAMS, IRIS-T, Crotal", - зазначив міністр.

Україна також зацікавлена в додатковому отриманні зенітних установок типу Gepard та Vulcan, переносних зенітно-ракетних комплексів на кшталт Stinger та інших, а також артилерійських снарядів усіх калібрів, підкреслив Кулеба.

ВІДЕО ДНЯ

Він окремо зауважив, що зараз Україна працює з партнерами для виходу на новий рівень забезпечення збройних сил артилерійськими системами і броньованою технікою всіх типів.

"Навіть діти в Україні просять принести під ялинку леопарда. І розуміємо, що діти думають не лише про іграшкових леопардів. Ми не лише над цим думаємо, а і дуже-дуже багато працюємо. Я казав минулого року і переконаний, що 2023 року ми отримаємо те, що не могли з різних причин отримати у 2022-му. Я можу підтвердити, що так і буде, чекайте на новини", - наголосив міністр.

Кулеба також розповів, що Сполучені Штати вже розпочали підготовку до передачі систем ППО Patriot Україні.

Нагадаємо, у грудні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-члени Альянсу надати Україні більше зброї, оскільки  військова підтримка України - найшвидший шлях до миру.

Теми: РамштайнКулеба Дмитро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС

Усі новини...
Рамштайн
У владних колах обговорювали чутки про те, що Ізраїль передає дані Росії – посол
Міллі розповів, скільки українських військових союзники підготували для наступу
Глава Пентагону відкрив "Рамштайн": Зараз ключовий момент у війні
Останні новини
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
Усі новини...
Реклама: