Кулеба анонсував нову зустріч формату "Рамштайн" 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" щодо збройної підтримки України відбудеться незабаром.

Про це він сказав на онлайн-брифінгу 4 січня, повідомляє "Європейська правда".

"Ми покладаємо великі надії на нові рішення про оборонну підтримку з боку партнерів. Незабаром відбудеться наступне засідання у форматі "Рамштайн". Воно буде дуже важливим для оголошення нових рішень", - сказав міністр.

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Кулеба також назвав групи озброєння, яких зараз найбільше потребує українське військо. За його словами, найперше - це системи протиповітряної та протиракетної оборони і боєприпаси до них.

"Тому ми проведемо перемовини не лише про нові батареї Patriot, але і про постачання нових систем NASAMS, IRIS-T, Crotal", - зазначив міністр.

Україна також зацікавлена в додатковому отриманні зенітних установок типу Gepard та Vulcan, переносних зенітно-ракетних комплексів на кшталт Stinger та інших, а також артилерійських снарядів усіх калібрів, підкреслив Кулеба.

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Він окремо зауважив, що зараз Україна працює з партнерами для виходу на новий рівень забезпечення збройних сил артилерійськими системами і броньованою технікою всіх типів.

"Навіть діти в Україні просять принести під ялинку леопарда. І розуміємо, що діти думають не лише про іграшкових леопардів. Ми не лише над цим думаємо, а і дуже-дуже багато працюємо. Я казав минулого року і переконаний, що 2023 року ми отримаємо те, що не могли з різних причин отримати у 2022-му. Я можу підтвердити, що так і буде, чекайте на новини", - наголосив міністр.

Кулеба також розповів, що Сполучені Штати вже розпочали підготовку до передачі систем ППО Patriot Україні.

Нагадаємо, у грудні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-члени Альянсу надати Україні більше зброї, оскільки військова підтримка України - найшвидший шлях до миру.