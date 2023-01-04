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Газосховища ЄС заповнені на 83%, це "здоровий рівень" - Єврокомісія

"Європейська правда"Середа, 4 січня 2023, 14:29

Станом на зараз газосховища у Євросоюзі заповнені приблизно на 83%.

Про це у середу на брифінгу в Брюсселі заявив речник Єврокомісії Тім Макфі, пише "Європейська правда".

"У мене немає точних цифр перед собою, але востаннє, коли я перевіряв у своєму офісі, у нас було приблизно 83% заповнення газових потужностей, що є справді хорошим становищем у цей період року.

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Ще одна речниця ЄК Дана Спінант уточнила, що рівень заповненості газосховищ майже сягає 84%, і він є на 13% вищим, ніж в середньому у попередні роки в цей час. 

Макфі нагадав, що ЄС постановив за ціль досягти 80% заповнення газосховищ до листопада, однак значно перевищив цю мету у зв’язку з м’якшою погодою та меншим споживанням, ніж у минулі роки. За його словами, це вплинуло на ринок та призвело до зниження цін на газ.

"Я би сказав, що зараз у нас здоровий рівень газу у сховищах на цей період року… але ми знаємо, що цього року виклики продовжаться і ми повинні ще зробити багато речей для імплементації домовленостей, досягнутих минулого року", - зазначив він, уточнивши, що йдеться передусім про реформи у сфері енергоефективності. 

ВІДЕО ДНЯ

У листопаді ЄС заявляв, що його газосховища заповнені майже на 96%.

Німеччина оголосила, що її сховища напередодні зими заповнені повністю.

Австрія змогла забезпечити собі річне споживання газу, розширюючи диверсифікацію поставок.

Bloomberg повідомляв, що країни Європи накопичили більше газу, ніж їм потрібно, через різке збільшення імпорту скрапленого газу у поєднанні з незвично теплою погодою.

Теми: ЄСгаз
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