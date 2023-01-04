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Детектив БЕБ збирав "данину" з нелегального продажу сигарет - прокуратура

Олександр ШумілінСереда, 4 січня 2023, 15:56
Фото: Київська прокуратура

На Закарпатті викрили старшого детектива Бюро економічної безпеки на отриманні хабаря за прикриття нелегального ринку електронних сигарет.

Джерело: БЕБ, повідомлення Київської міської прокуратури

Дослівно: "Прокурорами Київської міської прокуратури за оперативного супроводження ГУ "Д" ДЗНД СБУ та за сприяння Департаменту детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників Бюро БЕБ України на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди викрито старшого детектива відділу детективів територіального управління БЕБ в Закарпатській області та посередника - депутата однієї з сільських рад Ужгородського району Закарпатської області".

"За даними слідства, посадовець налагодив протиправний механізм незаконного збагачення. Він вимагав та отримував неправомірну вигоду за прикриття нелегального збуту на території Закарпатської області підакцизних товарів – електронних сигарет".

Деталі: Повідомляється, що працівник БЕБ залучив депутата сільської ради в якості посередника, який від його імені мав зустрічатися з місцевими підприємцями та вести з ними перемовини.

Працівник БЕБ мав отримувати з кожної реалізованої електронної сигарети з підприємців по 2 долари. При цьому щомісячний розмір неправомірної вигоди повинен складати не менше 2-3 тисяч доларів.

Дослівно: "У ході контролю за вчиненням злочину задокументовано передачу детективу першої частини неправомірної вигоди – 2 тис доларів США. Також зафіксовано список адрес – "точок" продажу електронних сигарет в регіоні для здійснення контролю за обігом цього товару.

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Під час одержання другого траншу неправомірної вигоди – 4 тис доларів США старшого детектива та місцевого депутата затримано у порядку ст. 208 КПК України".

Коментар БЕБ: У відомстві повідомили, що керівника Територіального управління БЕБ у Закарпатській області відсторонено від виконання службових обов’язків.

Теми: БЕБпрокуратура
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