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Окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь: важко поранили чоловіка

"Українська правда"Середа, 4 січня 2023, 16:53
Окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь: важко поранили чоловіка
Фото: Резніченко

Росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, в результаті чого отримав поранення чоловік.  

Джерело: повідомлення голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка

Пряма мова: "Росіяни знову накрили вогнем Нікопольщину. Поцілили з важкої артилерії по Нікополю.

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Попередньо, поранили одну людину. Це 64-річний чоловік. Він у лікарні - з важкими ураженнями грудної клітини".

Деталі: Через обстріли зайнявся приватний будинок, проте впжежу вогнеборці уже приборкали. До 20 осель понівечені.

Теми: НікопольРосія
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