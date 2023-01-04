Окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь: важко поранили чоловіка
Середа, 4 січня 2023, 16:53
Росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, в результаті чого отримав поранення чоловік.
Джерело: повідомлення голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка
Пряма мова: "Росіяни знову накрили вогнем Нікопольщину. Поцілили з важкої артилерії по Нікополю.
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Попередньо, поранили одну людину. Це 64-річний чоловік. Він у лікарні - з важкими ураженнями грудної клітини".
Деталі: Через обстріли зайнявся приватний будинок, проте впжежу вогнеборці уже приборкали. До 20 осель понівечені.