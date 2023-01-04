Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь: важко поранили чоловіка

"Українська правда"Середа, 4 січня 2023, 17:53
Фото: Резніченко

Росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, в результаті чого отримав поранення чоловік.  

Джерело: повідомлення голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка

Пряма мова: "Росіяни знову накрили вогнем Нікопольщину. Поцілили з важкої артилерії по Нікополю.

Попередньо, поранили одну людину. Це 64-річний чоловік. Він у лікарні - з важкими ураженнями грудної клітини".

Деталі: Через обстріли зайнявся приватний будинок, проте впжежу вогнеборці уже приборкали. До 20 осель понівечені.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: НікопольРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Латвії затримали російського пропагандиста за підозрою у порушенні санкцій ЄС

фотоПутін відправив до країн НАТО "Горшкова" з "Цирконами": Медведєв зловтішається

Собор та церкву Києво-Печерської Лаври офіційно повернули у держвласність

фото, відеоМасштабна схема поборів на Одеській митниці: гроші ховали під плінтусами, в обігрівачах і туалеті

фотоЗатримали заступника голови Одеської ОВА: хотів "відмазати" підлеглого від тюрми

ВВП України у 2022 році впав на 30% – попередня оцінка Мінекономіки

Усі новини...
Нікополь
РФ вночі поливала "Градами" Нікопольщину: пошкоджені газогони та електромережа
Ворог вночі накрив Нікополь з важкої артилерії – ОВА
РФ зранку поливає "Градами" Нікопольщину: є поранені, пошкоджені ЛЕП
Останні новини
18:25
Німеччина може надати БМП Marder Україні після рішення Франції про танки - ЗМІ
18:23
доповнено"Лицемірство залиште": в ОП відреагували на "перемир'я Путіна
18:20
Науковці виявили екзопланету, на якій новий рік настає кожні 5 днів
18:08
відеоБілорусь отримала від РФ ще три десятки БТРів
17:51
Нога була вже синя і холодна: лікарі "Охматдиту" врятували кінцівку підлітку з Херсона
17:50
Засідання суду щодо екстрадиції Жеваго перенесли на 19 січня
17:40
Російські окупанти пошкодили в Україні 1189 культурних об’єктів. Найбільше – на Донеччині та Київщині
17:36
У Латвії затримали російського пропагандиста за підозрою у порушенні санкцій ЄС
17:33
БЕБ арештувало активи холдингу "Євротерминал" на 700 мільйонів: компанія належить росіянам
17:25
У Мінську затримали священника, який молився за українських воїнів
Усі новини...