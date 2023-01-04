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Буданов дав прогноз щодо смерті Путіна: Дуже швидко і скоро

Альона Мазуренко Середа, 4 січня 2023, 18:11
Буданов, скриншот ABC News

Глава головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак і помре дуже швидко, але уже після перемоги України у війні з Росією.

Джерело: Буданов в інтерв'ю ABC News

Пряма мова: "Він хворіє вже дуже давно. Впевнений, що має рак. Я думаю, що він помре дуже швидко. Я сподіваюся, що дуже скоро".

Деталі: Керівник української розвідки запевнив, що він не думає над тим, чи дійсно хворіє Путін. За словами Буданова, він точно знає, що у російського диктатора рак: "Ми просто знаємо це – від людей, від джерел".

На уточнююче питання, чи отримували в ГУР цю інформацію від джерел близьких до Путіна, Буданов відповів: "Так".

Він вважає, що російський диктатор помре уже після перемоги України у війні з Росією: "Ця війна має закінчитися до його смерті... Ми її виграємо у 2023 році". 

На думку глави ГУР, після смерті Путіна в Росії відбудеться зміна влади і "не варто боятися її трансформації, бо це піде на користь усьому світу".

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Теми: розвідкаПутін
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