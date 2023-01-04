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Брюссель поки не підтверджує проведення саміту Україна-ЄС у Києві – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 4 січня 2023, 18:52
ФОТО З САЙТУ КМУ

У Європейському Союзі поки що не підтверджують, що саміт Україна-ЄС відбудеться в Києві, а не Брюсселі, як це анонсувала українська сторона.

Про це повідомляє DW із посиланням на неназваного чиновника Євросоюзу, пише "Європейська правда".

Зустріч, як відомо, запланована на 3 лютого, на ній будуть присутні голови Європейської ради та Європейської комісії Шарль Мішель і Урсула фон дер Ляєн, а також вище українське керівництво.

Як відомо, під час телефонного дзвінка з Володимиром Зеленським фон дер Ляєн анонсувала візит до Києва, а в Офісі президента за підсумками розмови оголосили про проведення саміту в Києві.

Раніше прессекретар президента Європейської ради Шарля Мішеля Баренд Лейтс повідомляв, що саміт Україна-ЄС має відбутися в Брюсселі, а Володимир Зеленський отримав на нього запрошення.

Згідно з Угодою про асоціацію, саміт Україна-ЄС є щорічною подією. Останній, 23-й саміт, відбувся у жовтні 2021 року у Києві.

Планувалося, що саміт 2022 року відбудеться у грудні, за черговістю він мав бути у Брюсселі. З українського боку лунали попередні анонси щодо його проведення. Однак зрештою було вирішено відкласти саміт на початок 2023 року.

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За даними джерел "Європейської правди", серед причин відтермінування був брак реальних результатів такої зустрічі; зокрема, як відомо, сторона ЄС до останнього моменту мала проблеми навіть із затвердженням обіцяного у рамках G7 пакета макрофінансової допомоги на суму 18 млрд євро.

Про досягнуті за підсумками останнього саміту домовленості читайте у статті: Не тільки "відкрите небо": 12 важливих домовленостей саміту Україна-ЄС.

Теми: ЄСУкраїна
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