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Брюссель поки не підтверджує проведення саміту Україна-ЄС у Києві – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 4 січня 2023, 17:52
Брюссель поки не підтверджує проведення саміту Україна-ЄС у Києві – ЗМІ
ФОТО З САЙТУ КМУ

У Європейському Союзі поки що не підтверджують, що саміт Україна-ЄС відбудеться в Києві, а не Брюсселі, як це анонсувала українська сторона.

Про це повідомляє DW із посиланням на неназваного чиновника Євросоюзу, пише "Європейська правда".

Зустріч, як відомо, запланована на 3 лютого, на ній будуть присутні голови Європейської ради та Європейської комісії Шарль Мішель і Урсула фон дер Ляєн, а також вище українське керівництво.

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Як відомо, під час телефонного дзвінка з Володимиром Зеленським фон дер Ляєн анонсувала візит до Києва, а в Офісі президента за підсумками розмови оголосили про проведення саміту в Києві.

Раніше прессекретар президента Європейської ради Шарля Мішеля Баренд Лейтс повідомляв, що саміт Україна-ЄС має відбутися в Брюсселі, а Володимир Зеленський отримав на нього запрошення.

Згідно з Угодою про асоціацію, саміт Україна-ЄС є щорічною подією. Останній, 23-й саміт, відбувся у жовтні 2021 року у Києві.

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Планувалося, що саміт 2022 року відбудеться у грудні, за черговістю він мав бути у Брюсселі. З українського боку лунали попередні анонси щодо його проведення. Однак зрештою було вирішено відкласти саміт на початок 2023 року.

За даними джерел "Європейської правди", серед причин відтермінування був брак реальних результатів такої зустрічі; зокрема, як відомо, сторона ЄС до останнього моменту мала проблеми навіть із затвердженням обіцяного у рамках G7 пакета макрофінансової допомоги на суму 18 млрд євро.

Про досягнуті за підсумками останнього саміту домовленості читайте у статті: Не тільки "відкрите небо": 12 важливих домовленостей саміту Україна-ЄС.

Теми: ЄСУкраїна
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